Общество
Evo-rus.comNord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС. Оператор "Северного потока-2" не согласен принмать позицию Федерального сетевого агентства ФРГ.
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Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров
Военное обозрение16 мая в 02:25
Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая
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Робот-краб поможет ученым изучить тайны морского дна
Инженеры из Италии разработали робота, который поможет исследовать дно океанов и других водоемов.
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Бриллианты Юлии Началовой оказались у Анны Исаевой
Бриллианты и другие вещи, принадлежавшие покойной Юлии Началовой, оказались у ее «сестрички» Анны Исаевой.
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Мясников назвал симптомы сердечников для немедленного вызова «скорой»
Мясников подчеркнул, что если сердечник описывает свое состояние, как "зажгло" или "заложило", то это повод сразу набрать номер скорой.
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Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
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Российские сотрудники Nissan выстраиваются в очередь за увольнением
В связи с экономическим кризисом российские предприятия вынуждены увольнять сотрудников.
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Работающим российским пенсионерам продлили больничные
Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
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Культура
Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»
В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Стало известно, как будут работать детские оздоровительные лагеря
В 2020 году в Псковской области планировали начать свою работу 177 организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе 16 загородных лагерей, 1 санаторно-оздоровительный лагерь, 2 палаточных лагеря, 153 лагеря с дневным пребыванием, 5 лагерей труда и отдыха.
ЦДИ ПО 04:07
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«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков
В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона».
Эхо Москвы 07:02
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Рынок люксовых автомобилей в России упал на 62%
Автоновости дня 06:22
Культура
Астраханки стали финалистами всероссийского фестиваля-конкурса
Участницы образцовой студии танца "Сияние" из поселка Володарский по итогам зонального этапа стала финалистом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы".
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Политика
Аверьянов: в январе Путин предотвратил госпереворот олигархов
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.
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Продавец магазина в Москве избил покупателя из-за кашля
Продавец одного из московских магазинов избил посетителя, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
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Россия развёртывает новую спутниковую систему связи
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Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Игры
Sony анонсировала презентацию игр для PlayStation 5
Йосида отметил, что разработкой новых игр для Sony занимаются не только сотрудники компании, но и сторонние разработчики, с которыми был заключен контракт.
Экономика сегодня 07:23
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
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Коммерсантъ 03:03
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
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«Талант не купишь»: дочь Алсу записала дуэт с мировой звездой
Микелла уже вот-вот закончит свой первый альбом, но в него вряд ли войдёт ремейк песни Лу Бега «Mambo No. 5». Накануне в Сети появился ролик, который юная звездочка ради забавы записала в дуэте с мировой звездой.
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Совфед выступил за продажу алкоголя с 21 года
Совет Федерации порекомендовал кабинету министров повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, передает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя главы социального комитета верхней палаты парламента Валерия Рязанского.
Газета.Ru 05:48
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
Семьям с детьми в кризис могут выплатить более 100 тысяч рублей
Семьи, где родители за время карантина и кризиса лишились работы, могут рассчитывать на выплаты от государства в течении трех месяцев более чем 100 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 21:23
Политика
Путин проводит совещание по вопросу о выплатах медикам
Президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросу о стимулирующих выплатах медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:48