Общество

Evo-rus.comEvo-rus.comNord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС. Оператор "Северного потока-2" не согласен принмать позицию Федерального сетевого агентства ФРГ.
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Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

ТАССвчера в 08:30

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Evo-rus.com05:10

«Северный поток — 2»: Россию оставили в одиночестве (Heise, Германия) (Heise)

ИноСМИвчера в 17:41

Компания-оператор «Северного потока — 2» продолжит борьбу в суде

ИА Красная Весна05:15

Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая

Центр энергетической экспертизывчера в 06:40

В Совфеде прокомментировали действия Германии по «Северному потоку — 2»

NewInform16 мая в 03:08

Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров

Военное обозрение16 мая в 02:25
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Происшествия

В Сургуте скончались двое пациентов с подтверждённым коронавирусом

В Сургуте умерли еще два человека с лабораторно подтверждённым коронавирусом.
ИА СИА-Пресс 05:09
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Игры

В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy

В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
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Политика

Минюст США отрицает попытки Обамы и Байдена подставить Трампа

Минюст США продолжает отрицать попытки Обамы и Байдена подставить Трампа.
ФАН вчера в 14:28
Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Общество

Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
9
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Общество

Больше половины россиян захотели сделать прививку от коронавируса

Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал у россиян, насколько они готовы привиться от коронавируса.
Телеканал 360° 05:54
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Общество

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя

Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Культура

«СТС Медиа» представит байерам фэнтези-проект «Наследники»

Холдинг "СТС Медиа" представит новый фэнтези-проект "Наследники" в рамках первого международного онлайн-рынка российского аудиовизуального контента Key Buyers Event: digital edition, который пройдёт с 8 по 14 июня 2020 года.
ТАСС вчера в 11:03
Общество

Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин

Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
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Общество

Cпрогнозированы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире прекратится, когда перестанут появляться новые активные случаи заболевания, их количество достигнет максимума, а рост кривой общего количества инфицированных завершится.
Live24 00:21
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Происшествия

На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2

Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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Политика

Михаила Мишустина выписали из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства.
ТАСС 05:46
Общество

ФСБ потребовала согласовывать работу систем мониторинга граждан

Руководитель научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев направил письмо в Минкомсвязь, в котором напомнил, что системы мониторинга поведения граждан, применяемые в регионах в период пандемии, должны согласовываться со спецслужбами, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:44
8
Происшествия

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Наука

Назван ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат

Согласно выводам, лечение с интерфероном-α2b, применяемое с арбидолом или без, ускоряло выздоровление пациентов приблизительно на семь дней.
Lenta.ru вчера в 23:30
8
Экономика

Инвесторы в зеленую энергетику в России предупредили о форс-мажорах

Несколько крупных инвесторов, занимающихся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам.
РБК 04:35
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Экономика

Биржа NASDAQ планирует ужесточить правила IPO из-за китайских компаний

Нью-йоркская биржа NASDAQ собирается обнародовать новые ограничения на первичное публичное размещение акций (IPO), что затруднит IPO некоторых китайских компаний, передает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 22:52
Здоровье

В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса

Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию среди взрослых россиян из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
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Общество

В Москве сообщили, что заболевшие COVID-19 пытаются оформить пропуска

Почти три тысячи москвичей с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ ежедневно пытаются оформить пропуска для поездок по городу, все подобные пропуска аннулируются, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:58
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
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Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной

Вика ответила на это следующее: "Уровень высказывания обусловлен уровнем развития, что тут добавить", - поставив смайлик, который пожимает плечами.
Paparazzi.ru 03:38
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Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать пластик и одежду

One of the best examples 🤯#OnePlus8Pro Color Filter Camera can see through some plastic pic.twitter.com/UkaxdyV6yP — Ben Geskin (@BenGeskin) May 13, 2020 Так работает фотохромный фильтр OnePlus 8 Pro / Twitter — @BenGeskin Позже пользователь YouTube Алан Гудвин выложил ролик, на котором просвечивает камерой смартфона пульт от телевизора.
Naked Science вчера в 04:57
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Космос

США запустили секретный военный космоплан

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру 17 мая в 09:40
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Авто

Dyson показал конкурента электромобилей Tesla

Британский производитель бытовой техники Dyson показал свой секретный электромобиль, который мог пойти в «серию» и стать конкурентом Tesla Model X. Вложив в этот проект порядка 500 млн фунтов, глава компании Джеймс Дайсон закрыл его в силу нерентабельности и отсутствия перспектив на рынке.
Автоновости дня 17 мая в 13:44
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Общество

В Калужской области за сутки 118 человек заразились коронавирусом

Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 19 мая.
Калужский перекресток 04:26
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Игры

Epic Games раздала игр на сумму больше ₽150 тысяч

CyberSport.ru вчера в 01:08
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Происшествия

Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка

Подмосковные полицейские нашли мать задушенного девятимесячного ребенка, тело которого обнаружил отец, сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области Ранее ГСУСК по Московской области сообщило, что житель подмосковной Коломны нашел девятимесячного сына задушенным в детской кроватке.
РИА Новости 05:50
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Общество

Роспотребнадзор рассказал об условиях организации детского отдыха

Роспотребнадзор почти подготовил проект рекомендаций по организации работы летних оздоровительных учреждений стационарного типа.
РИА Новости 04:26
Как работают Яндекс.Новости?
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