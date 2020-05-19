Общество
Evo-rus.comNord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза
Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС. Оператор "Северного потока-2" не согласен принмать позицию Федерального сетевого агентства ФРГ.
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Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая
Центр энергетической экспертизывчера в 06:40
Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров
Военное обозрение16 мая в 02:25
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Происшествия
Главу района на Сахалине оштрафовали за браконьерство
Мэр Охинского района (самого северного муниципального образования на Сахалине) Сергей Гусев заявил РИА Новости, что его оштрафовали за нарушение правил охоты на уток.
РИА Новости 02:52
Энергетика
Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью
Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
Автоспорт
Баттон: Если Бинотто искал пай-мальчика, он взял не того
По мнению многих, Ferrari предпочла заключить контракт на 2021 год с Карлосом Сайнсом не только как с быстрым пилотом, но и как с гонщиком, который вряд ли создаст серьезную угрозу позициям нового лидера команды – Шарля Леклера.
Motorsport.com Россия вчера в 13:01
Общество
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
Финансы
Рублю предсказали скорое падение
«Рубль резко падает в кризисы, но потом настойчиво и долго растет», — констатировал Купцикевич.
Рамблер 05:12
Футбол
«Лацио» не выплатил зарплаты игрокам за март и апрель
Итальянская пресса сообщает, что руководство "Лацио" не выплатило зарплаты своим игрокам за март и апрель.
Soccer.ru 04:34
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику смертности от коронавируса
Представитель мэрии прокомментировал материал газеты о якобы занижении московскими властями статистики смертности от коронавируса.
BFM.ru 02:14
Политика
Apple ответила на критику генпрокурора США
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
Прикованная к постели москвичка снова получила штраф за нарушение самоизоляции
Lenta.ru 01:18
Экономика
Nasdaq хочет ввести минимальный размер для IPO
Американская биржа Nasdaq, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний, вводит минимальный размер для первичных размещений.
Вести.Ru вчера в 23:41
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транспорт газа в ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может быть реализован только на едином рынке, пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет.
RT на русском 05:22
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Футбол
«Химки» могут оказаться в ПФЛ вместо РПЛ
«Химки», получившие право на выход в РПЛ, могут отказаться от возможности повышения в классе. Об этом информирует Telegram-канал K/On/Off.
ProstoProSport 05:07
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Происшествия
Российский полицейский погиб при падении с 24-этажного дома
В Петербурге погиб полицейский при падении с 24-этажного дома.
Lenta.ru 04:55
Музыка
Клип Little Big попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире
Группа Little big рассказала в Instagram о том, что клип на песню Hypnodancer вошел в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.
Газета.Ru вчера в 09:45
Игры
Авторы мода Fallout 4: New Vegas похвастались прогрессом
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском вчера в 14:09
Игры
В австралийском PlayStation Store появилась стоимость Mafia: Trilogy
В австралийском сегменте сервиса PlayStation Store открылся доступ к покупке PS4-версии сборника Mafia: Trilogy, в состав которого входят переиздания Mafia 2 и 3 и ремейк первой части серии.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru вчера в 06:01
Происшествия
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения сняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передают «РИА Новости» 19 мая.
Известия 05:32
Здоровье
В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом
В ходе совещания руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что всего в регионе 2545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Тульские новости вчера в 15:11
Здоровье
Медикам Прикамья доплатили более 50 млн рублей
После проведенного краевым минздравом перерасчета сумма федеральных выплат медикам за работу с COVID-пациентами увеличилась в два раза — с 52,8 млн руб. до 105,7 млн руб. Об этом сообщает сайт правительства Прикамья.
Коммерсантъ Пермь 05:35