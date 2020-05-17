Общество

ToDay News UfaToDay News UfaNord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве ЕС, сообщает ToDay News Ufa. Отказ Германии вывести газопровод "Северный поток-2" из-под директивы ЕС будет обжалован компанией Nord Stream 2.
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Проблемы «Северного потока-2», просьбы Роснефти и надежды Белоруссии: 11-17 мая

Центр энергетической экспертизывчера в 06:40

«Северный поток — 2» поставит крест на транзитных амбициях Украины и Польши

ФАНвчера в 10:02

Борьба за «Северный поток — 2» вступила в решающую стадию

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«Северный поток — 2»: Россию оставили в одиночестве (Heise, Германия) (Heise)

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Шизофрения Германии, которой удачно пользуются США

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В Совфеде прокомментировали действия Германии по «Северному потоку — 2»

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Как за рубежом отреагировали на решение властей Германии по «Северному потоку-2»: несколько примеров

Военное обозрение16 мая в 02:25
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Политика

Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
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Общество

Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что штраф за нарушение самоизоляции, который ранее был выписан инвалиду I группы Ирине Карабулатовой, аннулирован.
Московская газета вчера в 16:18
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Общество

Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
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Авто

«Буханку» превратили в автодом с пятиместной кабиной

В процессе модернизации автомобиль получил трехостное шасси, а на задние мосты была установлена пневматическая блокировка дифференциала.
32CARS.ru вчера в 16:00
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
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Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM 00:44
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Здоровье

В Уфе главный врач РКБ Эльза Сыртланова покидает свой пост

Уфа, 19 мая 2020, 08:32 — REGNUM Главный врач Республиканской клинической больницы имени Куватова Эльза Сыртланова написала заявление об увольнении по собственному желанию.
REGNUM 01:32
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Здоровье

Назван самый опасный для молодежи симптом коронавируса

Первым и последним симптомом коронавирусной инфекции может стать инсульт.
Волгоградская правда вчера в 07:24
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро

По состоянию на 11:25, курс доллара снизился на 0,65% — до 72,93 рубля. Европейская валюта упала на 0,7% — до 78,92 рубля.
Самара-ГИС вчера в 03:25
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru вчера в 17:01
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Общество

Бурков: режим самоизоляции в Омской области продлят

Сегодняшнюю пресс-конференцию Александр Бурков начал с обсуждения вопроса о том, когда в регионе снимут режим самоизоляции.
Om1.ru 00:15
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Происшествия

Напавшего на ярославца медведя убили

REGNUM вчера в 23:15
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 17:27
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Общество

Чубайс предвидит возможность революционной ситуации в России

Анатолий Чубайс в интервью изданию «Forbes Карантин» отметил, что миллионам гражданам в России предстоит пережить финансовые потрясения.
LentaChel.ru 02:40
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Происшествия

На Сахалине мэр Гусев попался на браконьерстве уток

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года мэра Охи Сергея Гусева задержали с незаконно добытым гусём, охота на которого в тот период также была запрещена.
REGNUM 00:57
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

РБК 02:32
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава встретила новую любовь на шоу «Танцы со звездами»

Подробностями своей личной жизни Екатерина поделилась в эфире шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия-1».
Киноафиша России вчера в 09:16
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Гаджеты

Определен ключевой критерий оценки смартфонов

Среди новых смартфонов выбирать стоит те, у кого лучше скорость работы и зарядки, а также отличная камера и дисплей.
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Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
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Кино

Комедийный сериал «Великая» про Екатерину II появился на Wink

Sibnet Новости вчера в 21:46
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Экономика

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
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Гаджеты

Возможности бюджетного клона Apple Watch рассекретили до анонса

Гендиректор Realme India Мадхав Шет уже продемонстрировал тизер смарт-часов Realme Watch, которые планируют представить вместе с умным телевизором Realme TV.
Профиль 02:18
Здоровье

В Москве после коронавируса выписали двух пациенток старше 100 лет

Из московской больницы после лечения от коронавирусной инфекции выписали двух пациенток старше 100 лет, сообщили в столичном Депздраве.
RT на русском 01:41
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Происшествия

Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников

Двое мальчиков 10 и 12 лет в городе Энгельс Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
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Футбол

Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в мире футбола

Владелец французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял первое место в списке самых влиятельных людей в мире футбола по версии журналистов издания France Football.
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Самойлова и Джиган разведутся в июне

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Политика

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

Россия предоставила гражданство 215,9 тыс. человек за первые четыре месяца 2020 года.
Коммерсантъ 01:46
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Общество

Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение к жителям Дагестана

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о плачевной ситуаций в его родном Дагестане в связи с коронавирусом.
Metaratings вчера в 16:11
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