с чего всё началось

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод по морской территории страны лишь в конце октября.

Общество Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Политика Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.

Политика Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.

Кино Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.

Музыка Корнелюк оценил выступление Ротару в России Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.

Авто Стартовали продажи новой Kia Optima В Корее прошла «живая» презентация нового поколения Kia K5 / Optima и объявлен старт её продаж.

Политика Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.

Общество Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.

Общество Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».