Политика

РБКРБКNord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод по морской территории страны лишь в конце октября.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Deutsche Welle
, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК18:18

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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

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Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

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Оператор «Северного потока — 2» намерен изменить условия прокладки труб

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DPA: Nord Stream 2 запросила прокладку «Северного потока - 2» зимой и весной

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Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Взгляд.ру06:40
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Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
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Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
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Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
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Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Rusvesna.su 08:37
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Эрдоган пообещал признать геноцид индейцев в США

Парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
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Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
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В США испытали «самолет Судного дня» E-6B

В США во время учений ВМС испытали «самолет Судного дня».
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Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России

Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
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Технологии

«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС совместно запустят 5G

МТС, Мегафон, Ростелеком, Вымпелком (Билайн) подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) которое направлено на модернизацию сетей для запуска 5G.
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Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
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Спорт

Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
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Песков назвал главный итог саммита «нормандской четверки» в Париже

Главным итогом саммита в Париже стали возобновление переговоров в «нормандском формате» и встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ФАН 10:44
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
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Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
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Стартовали продажи новой Kia Optima

В Корее прошла «живая» презентация нового поколения Kia K5 / Optima и объявлен старт её продаж.
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
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Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме

Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.
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Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
Политика

Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
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Общество

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Коммерсантъ 20:16
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
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Проворов набрал один балл, но «Филадельфия» проиграла «Виннипегу»

В составе "Филадельфии" результативным действием отличился российский защитник Иван Проворов, который провел на льду 22 минуты 42 секунды.
Вести.Ru 19:55
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Ученые определили любимый цвет мухи цеце

Ученым удалось определить цвет, который нравится мухам цеце.
Актуальные Новости 13 декабря в 12:50
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Астронавты на МКС починили туалет, неисправный несколько месяцев

Как сообщается на сайте НАСА, на протяжении последних нескольких месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались разобраться с причиной постоянного срабатывания сигнала о некачественном консерванте, использующемся в туалете.
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Японская оппозиция призвала объявить Курильские острова частью Японии

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У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
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Журналист Егоров: «Игнашевич продлил контракт с „Торпедо“ на три года»

Контракт с тренером продлен на три года. По информации Егорова, «Торпедо» «будет приветствовать решение задачи по выходу в РПЛ».
Бомбардир.ру 13 декабря в 04:22
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Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
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