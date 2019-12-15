Политика
РБКNord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании. В Копенгагене согласились предоставить право проводить газопровод по морской территории страны лишь в конце октября.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.РБК18:18
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Общество
Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Со всех уголков России, ДНР и ЛНР на Съезд прибыли более 500 региональных делегатов, принимавших личное участие в защите мирного населения Донбасса.
Политика
Эрдоган пообещал признать геноцид индейцев в США
Парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Армия и оружие
В США испытали «самолет Судного дня» E-6B
В США во время учений ВМС испытали «самолет Судного дня».
Гаджеты
Продажи самого топового смартфона Xiaomi 2019 года стартовали в России
Топовые флагманы этого года от китайской компании Xiaomi стали доступны на российском рынке.
Технологии
«Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком» и МТС совместно запустят 5G
МТС, Мегафон, Ростелеком, Вымпелком (Билайн) подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) которое направлено на модернизацию сетей для запуска 5G.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
Политика
Песков назвал главный итог саммита «нормандской четверки» в Париже
Главным итогом саммита в Париже стали возобновление переговоров в «нормандском формате» и встреча президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Авто
Стартовали продажи новой Kia Optima
В Корее прошла «живая» презентация нового поколения Kia K5 / Optima и объявлен старт её продаж.
Единоборства
Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру.
Политика
Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме
Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Общество
Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Хоккей
Проворов набрал один балл, но «Филадельфия» проиграла «Виннипегу»
В составе "Филадельфии" результативным действием отличился российский защитник Иван Проворов, который провел на льду 22 минуты 42 секунды.
Наука
Ученые определили любимый цвет мухи цеце
Ученым удалось определить цвет, который нравится мухам цеце.
Космос
Астронавты на МКС починили туалет, неисправный несколько месяцев
Как сообщается на сайте НАСА, на протяжении последних нескольких месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались разобраться с причиной постоянного срабатывания сигнала о некачественном консерванте, использующемся в туалете.
Наука
Суперкомпьютер на четырех лапах
Общество
У «Роскосмоса» запросили еще 18 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»
РКК «Энергия» запросила у «Роскосмоса» еще 18,1 млрд рублей на разработку пилотируемого транспортного корабля «Орел», предназначенного для полетов к Луне.
Футбол
Журналист Егоров: «Игнашевич продлил контракт с „Торпедо“ на три года»
Контракт с тренером продлен на три года. По информации Егорова, «Торпедо» «будет приветствовать решение задачи по выходу в РПЛ».
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.