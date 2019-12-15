Политика

РБКРБКNord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Deutsche Welle
, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК18:18

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DPA: Nord Stream 2 запросила прокладку «Северного потока - 2» зимой и весной

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Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

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Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Взгляд.ру06:40
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