Политика
РБКNord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
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с чего всё началось
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.РБК18:18
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На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Космос
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Благодаря транзиту Меркурия по солнечному диску, который происходит примерно 13 раз в 100 лет, было определено расстояние между Землей и Солнцем, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.
Политика
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Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.
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Директор департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии Ильнур Абсалямов, по версии следствия, в декабре 2019 года потребовал от акционерного общества передать ему 3 миллиона рублей.