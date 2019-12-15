с чего всё началось

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Хоккей Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.

Общество Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.

Общество «Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.

Происшествия Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу на арест историка Соколова Городской суд Санкт-Петербурга в понедельник, 16 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу на арест историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, сообщается на сайте объединенной пресс-службы судов города.

Футбол «Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом России «Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом категории «А» в России по итогам II Национального конкурса на образцовое спортивное сооружение.

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Политика В Казахстане задумались о переименовании Алматы В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Космос Третий не лишний. Расстояние от Земли до Солнца выяснили ученые Благодаря транзиту Меркурия по солнечному диску, который происходит примерно 13 раз в 100 лет, было определено расстояние между Землей и Солнцем, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

Общество Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.

Общество Сроки сдачи моста из ЕАО в Китай перенесли на полгода Строящийся железнодорожный мост Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) через реку Амур будет частично перепроектирован, что привело к сдвигу сроков сдачи на полгода, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев после церемонии представления врио губернатора Еврейской автономной области в понедельник.

Общество Многоцелевую мину планируют создать в России до конца 2020 года Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что до конца 2020 года будут разработаны многоцелевая мина ПТМ-5 и разовая минная кассета КПТМ-5, которые предназначены для борьбы с танками, транспортом и живой силой противника.