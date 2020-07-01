Политика
Rambler News ServiceNord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
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с чего всё началось
Как пишет газета Handelsblatt, Шрёдер высказал свою позицию в заявлении для открытого слушания экономического комитета бундестага, запланированного на среду, 1 июля.RT на русском04:25
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Политика
Памфилова сообщила о подготовке провокаций на голосовании по поправкам
Во время голосования по поправкам в Конституцию готовятся провокации.
РБК 08:29
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
Женщина утверждает, что ее супруг случайно травмировал дочь. При этом мужчина сам позвонил ей и рассказал о случившемся.
РИА Новости 29 июня в 17:59
Политика
Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе
В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За».
Якутия.Инфо 05:24
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Политика
МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало
Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Шоу-бизнес
Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 07:20
Здоровье
Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
Российская газета 00:33
Экономика
PayPal с августа прекращает внутренние переводы в России
"Новая бизнес-модель предусматривает прекращение внутренних переводов электронных денежных средств между пользователями PayPal в России", - указывается в письме.
ТАСС вчера в 12:43
Футбол
Георгий Джикия: уже привык, что в сторону «Спартака» так судят
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
Вести.Ru 02:15
Происшествия
В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге
Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе.
REGNUM 02:48
Наука
Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых
Китайские палеонтологи определили, как выглядели жившие почти 100 миллионов лет назад насекомые, узнать цвет древних членистоногих помог янтарь.
МедиаПоток 05:39
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Российская актриса Дарья Мельникова, известная россиянам по сериалу «Папины дочки», снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM.
iReactor 04:31
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия вчера в 17:34
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для консоли PlayStation 4
Новинка PlayStation 5 будет представлен в конце текущего года. Производитель уже опубликовал на сайте технические характеристики модели.
Evo-rus.com 04:09
Футбол
«Краснодар» выиграет у «Ростова» в 25-м туре РПЛ 1 июля
Матч 25-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар» пройдет в Ростове и начнется в 20:00 по московскому времени.
ODDS.ru 03:41
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия
Истребитель F-16 ВВС США разбился в Южной Каролине
Истребитель ВВС США F-16CM разбился при выполнении учебно-тренировочного полёта на базе ВВС США Шоу в штате Южная Каролина, пилот погиб.
RT на русском 04:31
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57
Футбол
Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию
Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
ФАН 05:40
Армия и оружие
Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство под Брестом
Многоцелевые истребители Су-30СМ, основной задачей которых, по оценке военных экспертов, является завоевание подавляющего господства в воздухе, заступили в первый июльский день на боевое дежурство в Брестской области Беларуси.
Российская газета 08:33
Культура
Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США
Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
Футбол
«Уиган» стал первым клубом в Англии, где ввели внешнее управление из-за пандемии коронавируса
Английский клуб «Уиган Атлетик» попал под внешнее управление из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.
Sport24.ru 08:14
Кино
По сериалу «Мандалорец» выйдут комиксы и книги
На официальном сайте «Звездных войн» анонсирован выпуск книг и комиксов по сериалу «Мандалорец».
Popcornnews.ru 07:30