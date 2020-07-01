с чего всё началось

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.

Политика Голосование за поправки: Голос мэра Якутска подделали в фотошопе В социальных сетях распространяется фото мэра Якутска Сарданы Авксентьевой во время голосования за поправки в Конституцию России с бюллетенем, в котором отмечена графа «За». 2

Политика Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии "Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин. 5

Политика МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 632

Политика Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки. 1

Здоровье Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры. 10

Происшествия В Петербурге задержали водителя, устроившего стрельбу на дороге Санкт-Петербург, 1 июля 2020, 09:48 — REGNUM В Санкт-Петербурге полицейские задержали водителя внедорожника, открывшего стрельбу из пистолета во время дорожного конфликта на Выборгском шоссе. 293

Наука Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых Китайские палеонтологи определили, как выглядели жившие почти 100 миллионов лет назад насекомые, узнать цвет древних членистоногих помог янтарь.

Общество На Красной площади задержали активистов В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь». 412

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, по которому с 1 октября 2020 года оклады силовиков и военных вырастут на 3%. Постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 5,7K

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Футбол Акинфеев призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию Российский футболист Игорь Акинфеев призвал граждан РФ принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

Армия и оружие Истребители Су-30СМ заступили на боевое дежурство под Брестом Многоцелевые истребители Су-30СМ, основной задачей которых, по оценке военных экспертов, является завоевание подавляющего господства в воздухе, заступили в первый июльский день на боевое дежурство в Брестской области Беларуси.