Общество

Вестник КавказаВестник КавказаNord Stream 2 сохраняет сроки завершения «Северного потока-2»

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором строительства "Северного потока-2", по-прежнему планирует завершить проект в конце нынешнего - начале следующего года. Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райнер Зеле.
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Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года

Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
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Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года

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Оператор «Северного потока — 2» намерен завершить проект в срок

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Аргументы и Факты08:05
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