Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.

с чего всё началось

Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле. Он отметил, что не получал никакой новой информации об изменении даты запуска газопровода.

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