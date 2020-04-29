Общество
РИА НовостиNord Stream 2 намерена достроить «Северный поток — 2» в срок
Компания-оператор "Северного потока — 2" по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 — первом квартале 2021 года, заявил на телеконференции глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле. Он отметил, что не получал никакой новой информации об изменении даты запуска газопровода.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.ТАСС04:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Что происходит 06:14
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 13:05
Общество
Вирусологи оценили прогнозы по срокам окончания пандемии в России
Российские вирусологи в разговоре с РБК скептически отнеслись к оценкам сингапурских ученых о сроках завершения пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:44
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков на май
На сайте мэрии сообщается, что Сергей Собянин подписал 28 апреля указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 года.
Вести.Ru 07:50
Авто
У российских Datsun появилась «черная» комплектация
Как сообщили в компании, у mi-DO и on-DO появилась новая комплектация Black, созданная на базе версии Trust III.
Российская газета 04:33
Политика
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил действовавший до конца апреля запрет на въезд в Россию иностранцев.
Российская газета 05:49
Армия и оружие
Компанию Илона Маска SpaceX обвинили в создании оружия против России
Военное дело вчера в 05:53
Космос
В Сети опубликовали видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана
Видео НЛО, вылетевшего из кратера вулкана, опубликовано в Сети.
Shraibikus News вчера в 05:24
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
От Крыма до Хабаровска прошла масштабная операция по задержанию подпольных оружейников, изъяты 95 стволов, 167 снарядов и 17 килограммов взрывчатки, говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 04:34
Происшествия
У главврача липецкой больницы подтвердили коронавирус
Ранее областные власти сообщали, что в Липецкой городской больнице №4 "Липецк-Мед", Липецкой областной клинической больнице и в Долгоруковской районной больнице имели место случаи, когда медработники "не соблюдали необходимые противоэпидемические правила при работе с пациентами, инфицированными коронавирусом".
РИА Новости 08:12
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Экономика
МОТ заявила, что 300 млн человек могут лишиться работы из-за COVID-19
18 марта МОТ дала прогноз, в котором говорилось, что до 25 млн человек могут лишиться работы из-за пандемии, 7 апреля в обновлённом докладе речь шла уже о 195 млн.
RT на русском 08:06
Общество
Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Интернет
Google открывает к видеоконференциям Meet бесплатный доступ
Доступ будет открываться постепенно в течение нескольких недель, и зарегистрировавшимся пользователям придут уведомления, когда сервис станет доступен именно им. Бесплатный аккаунт в Google Meet позволит участвовать в конференции одновременно до 100 человек.
REGNUM 08:08
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Политика
Посольство России в Праге направило ноту в МИД Чехии
Обоим политикам предоставлена охрана. Российский МИД называет эту публикацию ложью.
Эхо Москвы 27 апреля в 23:21
Общество
В Минздраве назвали важный симптом коронавируса
Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
Врач предрек заражение коронавирусом всему населению России
Врач отметил, что COVID-19 отличается от большинства известных инфекций способностью передаваться от взрослых детям, тогда как при кори или ветрянке этот процесс происходит наоборот.
Live24 07:32
Общество
В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим
В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
Общество
Рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США начнется 13 июля
Рассмотрение дела об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесено на 13 июля, сообщил представитель суда.
Коммерсантъ 08:03
Общество
На Украине разрешили работу продуктовых рынков во время карантина
Кабинет министров Украины на заседании в среду разрешил работу продуктовых рынков во время карантина, введенного из-за коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:23