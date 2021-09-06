"Из общего числа умерших в России почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте, из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения", — заявила она на Всероссийской неделе охране труда.
Ранее спускаемый модуль MASCOT не нашел никаких доказательств наличия мелкозернистой пыли, однако валуны на Рюгу очень пористые и способны разрушаться с образованием мелких зерен, которые могут накапливаться и смешиваться с более крупнозернистым реголитом или даже покрывать сами зерна.
В России вполне вроде бы серьезные люди, военные и гражданские, рассказывают о том, что силы НАТО имеют над ВС РФ подавляющее превосходство в обычных вооружениях, особенно в современных, поэтому отразить их наступление мы не сможем без применения хотя бы тактического ядерного оружия.