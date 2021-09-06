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Nord Stream 2 сообщила об укладке последней трубы газопровода «Северный поток — 2»

Специалисты на барже "Фортуна" сварили последнюю трубу второй нитки газопровода "Северный поток — 2", сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
РИА Новости
Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.
RT на русском
«Северный поток-2» – двухнитевой газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который пролегает от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.
Московский Комсомолец
Против проекта активно выступают Америка, продвигающая в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Клопс

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Сварена и уложена последняя труба «Северного потока — 2»
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