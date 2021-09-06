Давно ли ультраправые безнаказанно громили Офис президента, выбривали стёкла и малевали свастики на фасаде, а в США Владимир Александрович на голубом глазу говорит, будто влияние неонацистов и радикальных националистов в его стране «меньше нуля».
Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.
Как сообщает деловая газета Взгляд, медики нескольких американских штатов не исключают, что на фоне стремительного прироста коронавирусных пациентов в ближайшее время в интенсивной терапии можно будет наблюдать дефицит коек.