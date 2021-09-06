Врали и будут врать, или Вор кричит громче всех

Давно ли ультраправые безнаказанно громили Офис президента, выбривали стёкла и малевали свастики на фасаде, а в США Владимир Александрович на голубом глазу говорит, будто влияние неонацистов и радикальных националистов в его стране «меньше нуля».