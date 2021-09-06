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Nord Stream 2 сообщила об укладке последней трубы газопровода «Северный поток — 2»

Специалисты на барже "Фортуна" сварили последнюю трубу второй нитки газопровода "Северный поток — 2", сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.
РИА Новости
В дальнейшем будет осуществлена стыковка идущей от берега Германии секции газопровода с тянущейся из вод Дании секцией.
ТАСС
Затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года.
RT на русском
«Северный поток-2» – двухнитевой газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год, который пролегает от побережья России до Германии по дну Балтийского моря.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Nord Stream 2 AG объявила об укладке последней трубы «Северного потока — 2»
RT на русском14:37
А у нас в Европе газ: что изменит запуск «Северного потока – 2»
Известия13:56
Nord Stream 2 AG закончил укладку последней трубы «Северного потока - 2»
ТАСС08:35
Сварена и уложена последняя труба «Северного потока — 2»
Евразия Daily09:55
Оператор Nord Stream 2 объявил об укладке последней трубы газопровода «Северный поток — 2»
Lenta.ru08:40
Сварку последней трубы «Северного потока — 2» закончили в Балтийском море
Телеканал 360°08:38
Nord Stream 2 сообщила об укладке последней трубы газопровода «Северный поток — 2»
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