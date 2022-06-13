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Nord Stream AG: поставки газа в Европу по «Северному потоку» могут упасть на 22 процента

Поставки газа в Европу по «Северному потоку», основному маршруту поставок «Газпрома», могут упасть на 22 процента.
Lenta.ru
Номинации на 13 июня составляют около 4,7 миллиона кубометров в час или чуть больше 113 миллионов кубометров в сутки, тогда как днем ранее объем поставок по магистрали составил 145 миллионов.
ПРАЙМ
Прокачка по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в понедельник может сохраниться на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины".
РИА Новости
Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 13 июня составляет 41,9 миллиона кубометров.
ПРАЙМ

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Nord Stream AG: поставки газа в Европу по «Северному потоку» могут упасть на 22 процента
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Nord Stream AG: поставки по «Северному потоку» в понедельник могут упасть на 22 процента
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