Экономика
Profinance.ruНордеа повысил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Новый прогноз по рублю предполагает восстановление курса во 2 полугодии 2020 года до 64 за доллар после «нервной» первой половины года, 66 за доллар в 2021 году. Предыдущий прогноз предполагал ослабление рубля до 67 к концу 2020 года и восстановление до 65 в 2021 году.
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Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.
Общество
В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами
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Причиной слабого места американской защиты являются неправильные приоритеты: ВМС США хотят больше кораблей, а не ракет, а ВВС - пилотируемые аппараты вместо беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами у Кремля
Основатель и совладелец компании Group-IB Илья Сачков стал участником конфликта с таксистами в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля.
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Власти Кубани хотят запустить электрички в Крым с помощью ГЧП
Кондратьев отметил, что и Крым, и Кубань - фактически один большой черноморский курорт России, и возможность быстро добраться из одного региона в другой только "подогреет" интерес отдыхающих к этому направлению.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
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Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
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Бывший главный тренер английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино трогательно попрощался с футболистами команды, передает Sport24.
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Американский энтомолог Уильям Ромозер, изучив фотографии с Красной планеты, обнаружил на ней жуков.
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В NASA сообщили об угрозе падения астероида на Землю
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В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию
Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Политика
Генпрокурор Израиля решил предъявить Нетаньяху обвинения по трём делам
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит во время пресс-конференции заявил о решении предъявить премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве.
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ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.