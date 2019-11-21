Экономика
Profinance.ruНордеа повысил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Новый прогноз по рублю предполагает восстановление курса во 2 полугодии 2020 года до 64 за доллар после «нервной» первой половины года, 66 за доллар в 2021 году. Предыдущий прогноз предполагал ослабление рубля до 67 к концу 2020 года и восстановление до 65 в 2021 году.
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Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
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Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео
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ФСБ задержала членов террористической организации
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Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Политика
Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным
Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
Музыка
Обнародованы имена номинантов на премию «Грэмми-2020»
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма
Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Общество
Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей
Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Фигурное катание
Российская фигуристка установила мировой рекорд на Гран-при Японии
Короткая программа у спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро завершилась победой 16-летней россиянки Алены Косторной.
Политика
Запуск «Северного потока-2» перенесли
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Политика
В Кремле назвали шокирующими кадры казни в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал шокирующими кадры казни в Сирии, которые опубликовала «Новая газета».
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Авто
В Chery назвали сроки появления кроссовера Exeed в России
Новый премиальный кроссовер Chery Exeed появится на российском рынке в III квартале 2020 года.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Экономика
Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю
Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Транспорт
На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Кино
Сериал «Властелин колец» продлили на второй сезон
Amazon продлил еще не вышедший сериал "Властелин колец" на второй сезон, сообщает Variety.
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.