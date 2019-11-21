Экономика

Profinance.ruProfinance.ruНордеа повысил прогноз по курсу рубля на 2020 год

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Новый прогноз по рублю предполагает восстановление курса во 2 полугодии 2020 года до 64 за доллар после «нервной» первой половины года, 66 за доллар в 2021 году. Предыдущий прогноз предполагал ослабление рубля до 67 к концу 2020 года и восстановление до 65 в 2021 году.
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