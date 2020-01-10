Происшествия

ИзвестияИзвестияNordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

Причиной жесткой посадки пассажирского лайнера A321 российской авиакомпании Nordwind в турецкой Анталье в пятницу, 10 января, стал ветер. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
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Появились фото совершившего жесткую посадку в Анталье самолета Nordwind

РБК10:20

Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье

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Экипаж не пострадал при жесткой посадке самолета Nordwind в Анталье

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Российский самолет совершил жесткую посадку в Турции

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Nordwind назвала причину жесткой посадки самолета в Анталье

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Nordwind: Жесткая посадка самолета Москва - Анталья произошла после ухода на второй круг из-за ветра

Агентство Москва07:46

NordWind назвала ветер причиной жесткой посадки самолета в Анталье

Интерфакс08:14
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Российский Boeing совершил жесткую посадку в турецкой Анталье

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
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