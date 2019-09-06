Общество

РИА НовостиРИА НовостиНоркин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
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Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя

РИА Новостивчера в 09:26

«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон

Комсомольская правда05 сентября в 20:17

Норкин выгнал из студии НТВ гостя, устроившего драку

URA.Ruвчера в 09:06

Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Газета.Ruвчера в 08:36

Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя

Lenta.ruвчера в 13:12

Султан Хамзаев прокомментировал инцидент на канале НТВ

АиФ Дагестанвчера в 06:57

Андрей Норкин выгнал из студии НТВ хамившего участника съемок

Российская газетавчера в 13:43
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
Политика

Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»

Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Общество

Российских школьников «осветили» перед новым учебным годом

Учеников двух школ в городе Жуковка Брянской области перед учебным годом решили освятить по православному обряду.
Lenta.ru вчера в 13:45
Футбол

Сборная России обыграла Шотландию в отборе на Евро-2020

Сборная России одержала победу над национальной командой Шотландии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском вчера в 16:40
Политика

Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика

Кравчук назвал главную ошибку властей Украины

Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия вчера в 15:57
Происшествия

В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике

Известия вчера в 17:41
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.
Пятый канал вчера в 21:21
Происшествия

Автомобиль сбил людей на тротуаре в Берлине, четыре человека погибли

Народные новости вчера в 15:46
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия

Испытания новейшего Boeing 777X провалились

BFM.ru 03:01
Теннис

Медведев прокомментировал выход в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
RT на русском вчера в 19:17
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Гаджеты

Модули DDR4 SDRAM на чипах Samsung A-die начали появляться в продаже

Первые модули на чипах M-die добрались до розницы в июне, а на днях в продаже была замечена память, где применяются наиболее прогрессивные на данный момент микросхемы Samsung A-die.
3DNews вчера в 14:10
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона

Букмекеры.рф вчера в 15:42
Общество

Приморье готовится к тайфуну «Линлин»

Приморский край в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, накроет тайфун «Линлин». Его облачные спирали ожидают в крае в ночь на субботу.
Известия 04 сентября в 07:18
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить

Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Армия и оружие

В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Армия и оружие

Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»

В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса вчера в 12:53
Происшествия

Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана

Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Политика

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Политика

США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты

РИА Новости вчера в 19:50
Здоровье

Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи

Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Музыка

Фестиваль в Юсуповском соберет музыкантов из разных стран

В субботу, 7 сентября, в Юсуповском саду пройдет фестиваль «Части света», который объединит музыкантов из разных стран.
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Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах

Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
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Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер

Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
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Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Кино

В США умерла актриса Кэрол Линли

Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru вчера в 07:10
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Андрей Норкин
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, телевизионный и радиоведущий. Лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», победитель национального телевизионного конкурса «ТЭФИ-2006». Обладатель премии «Радиомания». Член Академии Российского телевидения с 2007 года.
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