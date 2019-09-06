Общество
РИА НовостиНоркин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
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«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон
Комсомольская правда05 сентября в 20:17
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Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Российская газета вчера в 23:32
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Футбол
«Не ожидал, что будет так тяжело». Главный тренер сборной Латвии — о поражении 0:6 от Австрии
Главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович прокомментировал разгромное поражение от команды Австрии (0:6) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 22:00
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Армия и оружие
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»
МВД Эстонии готовится создать резерв внутренней обороны, который будет действовать как группа быстрого реагирования в случае нападения, катастроф или бунтов.
Известия вчера в 18:46
Гаджеты
Уже 16,5 миллионов. Продажи смартфонов Huawei P30 бьют рекорды
За полгода продаж смартфоны Huawei P30 и P30 Pro превысили 16,5 миллионов.
iXBT.com вчера в 14:36
Происшествия
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК вчера в 21:37
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер после концерта
iReactor 00:09
Наука
Разработан новый способ визуализации предстательной железы
Введение Новая технология, получившая название трансректального ультразвукового и фотоакустического устройства, или TRUSPA, объединяет в себе методы ультразвуковой и фотоакустической визуализации для одновременного получения изображения, показывающего анатомию предстательной железы, функциональные детали о железе и молекулярную информацию, которая может помочь пометить раковые ткани.
Medical Insider 05 сентября в 03:50
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Происшествия
В Великобритании паук спровоцировал смертельное ДТП
В Британском городе Брэдфорд мужчина стал виновником смертельного ДТП из-за паука. Об этом 6 сентября сообщило издание DailyMail.
Известия 00:00
Шоу-бизнес
Певица Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
Российская певица Валерия откровенно рассказала о том, как она потеряла ребенка.
NewInform вчера в 12:57
Политика
Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания»
Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.
РИА Новости вчера в 23:10
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Автоспорт
Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»
Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru вчера в 13:00
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Газета.Ru вчера в 23:12
Футбол
Жирков вывел вперед сборную России в поединке с Шотландией
Ранее голами в поединке отличились шотландец Макгинн и россиянин Дзюба. На перерыв команды уходили, когда на табло был счет 1:1.
Экономика сегодня вчера в 16:08
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Политика
Китай заявил США о готовности закупить их сельхозпродукцию, узнали СМИ
Во время телефонных переговоров китайские власти предложили торговым представителям Соединенных Штатов закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции перед новым раундом переговоров.
Газета.Ru вчера в 22:26
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Космос
В странном космическом корабле заподозрили главное оружие Америки
Вандеберг охотился за роботизированным космическим кораблем в течение нескольких месяцев и сумел выследить его в мае 2019 года.
ГЛАС.RU вчера в 05:27
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Единоборства
Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли взвешивание
Оба показали на весах 155 фунтов, а значит завтра в поединке на кону будет титул чемпиона UFC.
Allboxing.ru вчера в 01:10
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия 05 сентября в 20:08
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Политика
Глава Пентагона призвал помешать КНР и РФ подорвать мировой порядок
Глава оборонного ведомства США Марк Эспер обратился к западным партнерам с призывом помешать России и Китаю подорвать международный порядок.
Телеканал 360° вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38