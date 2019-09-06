Общество
РИА НовостиНоркин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
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«Выкиньте его отсюда!» Андрей Норкин выгнал нахамившего гостя. А тот разбил микрофон
Комсомольская правдавчера в 20:17
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Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости 14:40
Спорт
Ласицкене победила в финале Бриллиантовой лиги
RT на русском 15:49
Футбол
В ФИФА оценили суперсейв Чернова в матче с «Локомотивом»
Футболист спиной в прыжке вынес мяч с ленточки ворот на последних минутах встречи после удара форварда "железнодорожников" Луки Джорджевича.
Газета.Ru 22:31
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Театры
В Вахтанговском театре открылась выставка о спектакле «Пристань»
В Москве в Театре имени Вахтангова открылась посвященная спектаклю «Пристань» выставка.
Культуромания 10:04
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Финансы
ЦБ опустил ключевую ставку до минимума за пять лет
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку до 7 процентов годовых, что стало минимальным значением с 2014 года.
Lenta.ru 06:34
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в воздухе под Липецком
В Липецкой области столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 03:23
Происшествия
Пассажирку затонувшего в Судаке катера нашли мертвой
Женщину-пассажира прогулочного катера "Камелот", который затонул в районе Судака днем в четверг, 5 сентября, нашли мертвой.
Krym.News 07:00
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Общество
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК 21:37
Общество
Демограф предложил возродить в России налог на бездетность
Согласно предложению демографа, каждый бездетный россиянин старше 18 лет должен будет отдавать государству по 100 рублей, при наличии одного ребёнка налог снижается до 50 рублей, ну а если детей двое – 1 рубль.
Аргументы недели 08:07
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Авто
3 лучших машины для тюнинга
Пройти через процедуру тюнинга имеет возможность любая модель автомобиля, но имеются машины, которые приобрели особую любовь у специалистов по улучшению и доработке автомобилей.
Car.ru 11:13
Баскетбол
Испания и Сербия вышли в четвертьфинал ЧМ по баскетболу
Сборные Испании и Сербии обеспечили себе выход в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу, одержав победы в первом туре второго группового раунда.
Sports.ru 11:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своем здоровье
Анастасия Заворотнюк намерена выступить на центральном телеканале с заявлением о состоянии своего здоровья.
РЕН ТВ 22:17
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Политика
Аксенов пригласил Зеленского приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приехать на полуостров и спросить у жителей республики, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РБК вчера в 20:20
Футбол
АПЛ назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока августа
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока английской Премьер-лиги по итогам августа.
Бомбардир.ру 12:12
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК 16:33
Происшествия
На Кубани пять девятиклассниц отравились в школе таблетками
Российская газета 15:55
Автоспорт
Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»
Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru 13:00
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30