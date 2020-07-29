Экономика
Urbc.RuНорма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений
Коммерсантъвчера в 15:25
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Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
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Авто
Lamborghini показала новый гоночный гиперкар
Новый Essenza SCV12, как сообщает пресс-служба Lamborghini, разработан спортивным подразделением компании – Squadra Corse – и фирменной дизайн-студией Centro Stile.
Движок 10:12
Экономика
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
С августа опытным водителям ОСАГО обойдется дешевле, нарушителям - дороже, работающим пенсионерам сделают небольшую прибавку, увольняемым при ликвидации фирмы работникам выплатят по три зарплаты, а обладателям электронных кошельков запретят их анонимное пополнение.
Российская газета вчера в 18:02
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Ведомости вчера в 10:49
Общество
«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул
На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК вчера в 13:02
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Музыка
«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну
Два года назад американская поп-певица Кристина Агилера исполнила песню с певцом под никому неизвестным псевдонимом XNDA, голос которого поразительно похож на голос Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru 11:42
Общество
В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия
Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета.
Интерфакс 11:40
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
Футбол
«Рубин» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» Шатова
Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов стал игроком казанского футбольного клуба «Рубин».
RT на русском 10:32
Космос
Обнаружено «последнее в своем роде» древнее шаровое скопление
Ин-спейс.ру 11:00
Футбол
Кокорин, вероятнее всего, подпишет контракт с «Сочи»
Московский «Локомотив» принял решение отказаться от идеи приобретения нападающего «Зенита» Александра Кокорина, контракт которого с клубом истекает 31 июля, не по финансовым причинам, а по «футбольно-политическим».
BetOn 10:15
Общество
Стоимость хаджа в следующем году возрастет, считает муфтий
Стоимость хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовскую Аравию - в 2021 году возрастет из-за повышения налога НДС, сейчас поездка обходится в среднем в 3 тысячи долларов, сообщил в среду первый заместитель председателя Совета муфтиев России, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
РИА Новости 12:23
Кино
Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка
В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".
Pravda.Ru 11:02
Происшествия
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 08:58
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО
Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Общество
FT: названа возможная стоимость вакцины от коронавируса в США
Американская биотехнологическая компания Moderna намерена продавать свою вакцину от коронавируса по цене $50—60 за курс прививок.
RT на русском вчера в 22:12
Армия и оружие
При отступлении из Горловки ВСУ бросили умирать раненых сослуживцев
Бойцы украинской армии бросили подорвавшихся на минах сослуживцев умирать под Горловкой, передаёт корреспондент "Сегодня.ру" со ссылкой на сюжет телеканала "Оплот".
Сегодня.ру 06:10
Происшествия
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
Политика
Аксенов уволил вице-премьера Крыма по ЖКХ и подыскивает ей работу
Не уходи далеко Интересно, что Жукова, приглашенная в команду Аксеновым лично "в сложный участок работы в непростое время", останется работать в Совмине - как сообщил глава ведомства на своей официальной странице в соцсетях, ей подыскивают "направление, которым она будет заниматься".
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Происшествия
Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии
Пресненский суд Москвы приговорил бывшего главу "Российского авторского общества" (РАО) Сергея Федотова к пяти годам колонии общего режима за хищение 762 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 12:31
Общество
СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске
Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
Общество
Половина россиян не верит в высадку американцев на Луну
"Никакой высадки американцев на Луну не было", - считают 57 процентов россиян. Таков итог последнего опроса ВЦИОМ.
Российская газета 07:34