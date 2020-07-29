Экономика

Urbc.RuUrbc.RuНорма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.
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В России выросла норма сбережений

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