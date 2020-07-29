Экономика
Urbc.RuНорма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений
Коммерсантъвчера в 15:25
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 27 июля в 11:55
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Футбол
АПЛ представила мяч на следующий сезон
Английская Премьер-лига показала мяч, которым будут играть в сезоне-2020/21.
Sports.ru 04:32
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков роликом с «оргазмом после развода»
Российская актриса Кристина Асмус возмутила подписчиков роликом с «оргазмом после развода». Видео было опубликовано в ее Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 04:48
Происшествия
Адвокат заявил об отказе Ефремова от признания вины в материалах дела
RT на русском 05:11
Армия и оружие
Иран провел запуск баллистических ракет во время учений
РИА Новости 03:29
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Piter.tv вчера в 02:43
Общество
Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года
Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.
РЕН ТВ 04:27
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru вчера в 17:53
Наука
Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели
Исследователи обработали подопытных мышей 2D- и 3D-культивируемыми ДС-клетками на кератиновом каркасе и посмотрели, насколько быстро отрастут волосы у грызунов.
Evo-rus.com 04:00
Армия и оружие
Озвучен возможный сценарий нападения Японии на Курильские острова
Как стало известно корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы», по сценарию, предполагаемому специалистом, чтобы завоевать Курилы, Япония может применить четыре крупных вертолетоносца, способных нести палубную версию F-35.
РИА Сахалин-Курилы 27 июля в 20:25
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Шоу-бизнес
Жигунов рассказал о стрелявшем в него Аверине
Lenta.ru вчера в 19:20
Происшествия
Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа
Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой.
RT на русском вчера в 14:44
Армия и оружие
Ливия признала ЧВК Вагнера угрозой целостности страны
Деятельность российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии угрожает целостности страны, считает глава ливийского МВД Фетхи Башага.
Lenta.ru 04:33
Происшествия
СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве
Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
РИА Новости 04:20
Политика
В конгрессе США призвали увеличить экспорт газа союзникам по НАТО
В конгрессе США подготовили законопроект, который призывает Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государствам — союзникам по НАТО, чтобы снизить их зависимость от российского топлива.
Известия 00:24
Общество
14 человек в НСО сдали ЕГЭ по обществознанию и химии на 100 баллов
В Новосибирской области озвучили результаты ЕГЭ по обществознанию и химии, стобалльниками суммарно стали 14 человек.
АиФ Новосибирск 02:50
Общество
Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили
Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.
Известия 02:30
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Смольникова
Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды защитника Игоря Смольникова.
Газета.Ru 04:14
Политика
Рейтинг Лукашенко оказался выше 72%
Рейтинг президента Беларуси Александра Лукашенко составляет 72,3%. Об этом сообщает «Общенациональное телевидение».
DixiNews 02:54
Общество
Билл Гейтс раскритиковал систему тестирования коронавируса в США
Создатель компании Microsoft Билл Гейтс подверг критике систему тестирования коронавирусной инфекции в США.
ToDay News Ufa 05:10
Энергетика
«Роснефти» подобрали конкурентов
По мнению эксперта, неполучение 50 млрд кубометров запасов Ушаковского месторождения не должно быть критично для «Роснефти», которая обладает достаточным ресурсным потенциалом на других лицензионных участках в низовьях Енисея для создания производства СПГ.
Коммерсантъ 27 июля в 17:57
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Политика
Аксёнов уволил вице-премьера, отвечающего за ЖКХ
Согласно документу, курировать сферы, за которые отвечала уволенная Жукова, временно будет вице-премьер РК Евгений Кабанов.
Бизнес-газета 04:40