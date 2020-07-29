Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.

Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

Политика Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве. 23

Футбол АПЛ представила мяч на следующий сезон Английская Премьер-лига показала мяч, которым будут играть в сезоне-2020/21.

Общество Массовое производство вакцины от коронавируса ожидается в конце года Массовое производство вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", ожидается в конце этого года — начале следующего.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Происшествия Суд по делу младшей из сестёр Хачатурян начнётся 10 августа Бутырский районный суд Москвы 10 августа начнёт рассмотрение по существу дела в отношении младшей из сестёр Хачатурян, Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой. 14

Происшествия СБУ задержала двоих подозреваемых в организации взрывов в Киеве Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух подозреваемых в организации серии взрывов в Киеве, в частности возле метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле, они требовали 500 тысяч долларов, сообщила в среду пресс-служба ведомства. 2

Политика В конгрессе США призвали увеличить экспорт газа союзникам по НАТО В конгрессе США подготовили законопроект, который призывает Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государствам — союзникам по НАТО, чтобы снизить их зависимость от российского топлива. 2

Общество Минпромторг разработает концепцию внедрения алкозамков в автомобили Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя. 1,3K

Футбол «Зенит» объявил об уходе Смольникова Петербургский "Зенит" объявил об уходе из команды защитника Игоря Смольникова.