Экономика
Urbc.RuНорма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором.Коммерсантъвчера в 15:25
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений
Коммерсантъвчера в 15:25
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