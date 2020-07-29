Экономика

Urbc.RuUrbc.RuНорма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.
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с чего всё началось

Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений

Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором.
Коммерсантъвчера в 15:25

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Россияне припасли рекордно много денег

Lenta.ru03:07

Россияне запасли большое количество денег

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В России выросла норма сбережений

ГЛАС.RU04:01

Россияне стали меньше тратить и больше откладывать

ФедералПресс04:18

Норма сбережений подскочила за квартал до 23%

Финмаркет01:55

Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

Urbc.Ru01:48

Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений

Коммерсантъвчера в 15:25
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:54, Ашберн
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Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

CT news вчера в 16:54
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Футбол

Трансферный комитет «Локомотива» выступил против подписания Кокорина

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 31 июля, и петербургский клуб пока не принял решения о продлении соглашения.
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Ульяновские депутаты подрались на заседании из-за «голубков»

Потасовку спровоцировали представители КПРФ — он вывесили плакат с надписью «Голубки», а также фото губернатора Сергея Морозова и лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина.
НТВ 14:22
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Общество

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru 11:05
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

РИА Новости 08:37
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Общество

В Сенате США заявили о попытках Ротенбергов обойти санкции

Российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги (Forbes оценивает состояние первого в $2,9 млрд, а второго — в $1,2 млрд) использовали рынок произведений искусства, чтобы уклоняться от введенных против них санкций США, говорится в докладе, представленном в среду членами постоянного подкомитета по расследованиям комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам.
РБК 15:38
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Политика

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
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Футбол

Арустамян рассказал о том, что в услугах Кокорина заинтересована «Рома»

На сто процентов знаю: в Кокорине всерьез заинтересована итальянская "Рома".
Газета.Ru 14:13
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru 09:34
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Общество

В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное

О чем сообщили в Минске 29 июля, за одиннадцать дней до президентских выборов в Белоруссии, белорусское государственное информагентство БелТА со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о том, что ночью под Минском были задержаны 32 наемника ЧВК Вагнера.
РБК 09:16
Футбол

Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА

Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск.
RT на русском 14:04
Армия и оружие

Почему столкнулись войска Азербайджана и Армении

Бои на границе Армении и Азербайджана 12 -13 июля уже назвали "двухдневной войной".
Pravda.Ru 01:07
Экономика

Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки

В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Финансы

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых, как и ожидалось рынком.
ТАСС 14:05
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Политика

В КГБ Белоруссии раскрыли детали биографии задержанных бойцов ЧВК

Представитель группы «А» КГБ Белоруссии раскрыл детали биографии задержанных под Минском российских боевиков из частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
Lenta.ru 15:32
Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

Сербский защитник Бранислав Иванович покинул петербургский «Зенит».
Евро-футбол.ру 05:19
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» нашла новую работу

Lenta.ru 11:18
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Общество

Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
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Политика

МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за морского парада в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел.
РБК 08:44
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Гаджеты

Samsung может отказаться от Bixby ради соглашения с Google

По информации источника, компания Samsung может начать продвигать голосового помощника Google и магазин приложений Play Store.
Astera 06:18
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Общество

«Аэрофлот» сократил число рейсов в Лондон из-за низкого спроса

Авиакомпания «Аэрофлот», которая с 1 августа возобновляет полеты в Великобританию и Турцию, значительно сократила число регулярных рейсов из Москвы в Лондон по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.
РБК 12:25
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Политика

Белорусские власти решили ужесточить контроль на массовых мероприятиях

Белорусские власти решили ужесточить контроль на массовых мероприятиях.
Эхо Москвы 15:31
Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
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Политика

Лукашенко появился на совещании Совбеза с забинтованной рукой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко появился на совещании с членами Совета безопасности с перебинтованной правой рукой.
РБК 14:30
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Авто

В России планируется запретить использование подержанных автодеталей

Запрет на применение автозапчастей, бывших в употреблении и восстановленных, вводится в России, сообщает ToDay News Ufa.
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Футбол

Конте считает нереальным переход Месси в «Интер»

Легче перенести Миланский собор, чем подписать Месси в «Интер», — цитирует Конте Football Italia.
RT на русском 03:57
Происшествия

Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге

Участники террористической ячейки группировки «Исламское государство»*, выходцы одной из среднеазиатских республик, готовившие убийства военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, были задержаны в Санкт-Петербурге.
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Наука

В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет.
Lenta.ru 13:33
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