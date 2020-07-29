Экономика

Urbc.RuUrbc.RuНорма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений

Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором.
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Норма сбережений в России во II квартале выросла до 23%

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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений

Коммерсантъвчера в 15:25
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CNN (США): Россия готовится раньше всех к середине августа утвердить вакцину от covid-19, но к ней есть вопросы (CNN)

Российские официальные лица рассказали Си-Эн-Эн, что они хотят утвердить эту вакцину 10 августа или даже раньше.
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Общество

Глава Росатома назвал главную задачу участников проекта ИТЭР

Обеспечение своевременного монтажа и сборки международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, которые позволят начать его работу к концу 2025 года, являются главной текущей задачей участников этого проекта, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
РИА Новости вчера в 07:32
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Шоу-бизнес

Меган Фокс закрутила роман с рэпером Machine Gun Kelly

Американская актриса Меган Фокс и рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, закрутили роман.
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Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
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Общество

Сын правозащитницы Ольги Романовой обвинил ее в краже своей квартиры

Сын главы фонда "Русь сидящая" правозащитницы Ольги Романовой Дмитрий Романов обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении его матери по статьям о мошенничестве и хищении имущества.
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Сампдория» потерпела домашнее поражение от «Милана» со счетом 1:4. Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — отличился Златан Ибрагимович.
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Политика

Кобзев подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев представил в облизбирком документы для участия в досрочных выборах главы региона.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме РФ одобрили продление денежной выплаты в размере 10 000 рублей на август для семей с детьми.
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Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Политика

ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Белоруссии собирает на срочную встречу кандидатов в президенты страны.
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
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Происшествия

На заводе по производству СПГ в Техасе прогремел взрыв

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Русский музей покажет вековую коллекцию даров в честь своего 125-летия

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Политика

Дегтярев заявил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

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Культура

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Политика

Одному из кандидатов на пост губернатора ЕАО отказали в регистрации

Первым рассматривалось постановление об отказе Евгении Валерьевне Пастернак в регистрации кандидатом на должность губернатора Еврейской автономной области.
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Хоккей

Два гола Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

Встреча завершилась со счетом 5:0. Стоит отметить, что россиянин Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу.
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Директор Google опроверг сотрудничество с китайскими военными

Google не сотрудничает с китайскими военными, заявил директор корпорации Сундар Пичаи 29 июля во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета Палаты представителей Конгресса США.
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Коронавирусом за сутки заболели 57 человек в Якутии

В Якутии за последние сутки коронавирус обнаружили у 57 человек. Общее количество заболевших возросло до 5 671.
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
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Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

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В Забайкалье мужчина выстрелил в мальчика за игру на внедорожнике

В Забайкалье местный житель выстрелил из пневматической винтовки в 9-летнего мальчика за то, что тот залез на запасное колесо его внедорожника.
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Футбол

Руководству «Барселоны» может быть объявлен вотум недоверия

Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.
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Минтруд подготовил изменения в правила выплаты пенсий

"Раньше при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, период выплаты мог измениться, то согласно подготовленному проекту приказа, дата получения пенсии останется по желанию гражданина прежней", - пояснили "РГ" в Минтруде.
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Появились фотографии новой формы «Спартака» и «Зенита»

В интернете появились фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и питерского «Зенита» сезона-2020/21.
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Футбол

Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе остался недоволен календарем клуба на старте сезона, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:21
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

РИА Новости вчера в 11:44
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