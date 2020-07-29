Экономика
Urbc.RuНорма сбережений в России во II квартале выросла до 23%
Норма сбережений (доля личных доходов населения, идущая на сбережение) в РФ во II квартале 2020 года выросла до 23%. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического материала «Экономика», который подготовил Банк России.
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений Главным ответом домохозяйств на коронавирусную эпидемию и ожидаемый в ее ходе населением экономический кризис стало увеличение нормы сбережений: она выросла с 8,8% в первом квартале 2020 года до 23% во втором.Коммерсантъвчера в 15:25
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Норма сбережений домохозяйств во втором квартале достигла рекордных значений
Коммерсантъвчера в 15:25
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Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
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Группа членов «Барселоны» выступила с инициативой объявления вотума недоверия президенту Хосепу Марии Бартомеу и его совету директоров из-за недопустимого управления клубом, сообщает ESPN.
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В интернете появились фотографии комплектов домашней и гостевой формы московского футбольного клуба «Спартак» и питерского «Зенита» сезона-2020/21.
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Кикнадзе остался недоволен календарем «Локомотива» на старте сезона
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Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
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