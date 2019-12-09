В офисе президента Украины сообщили, что саммит в "нормандском" формате прервали ради двусторонних переговоров Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Саммит в «нормандском формате» прервали из-за Путина и Зеленского

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