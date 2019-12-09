Политика

ФАНФАН«Нормандская четверка» прервала саммит ради встречи Путина с Зеленским

Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Встреча лидеров России, ФРГ, Украины и Франции длилась чуть больше двух часов, затем Путин и Зеленский удалились на двусторонние переговоры.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

После встречи Путина и Зеленского продолжился саммит в формате «четверки»

РБК16:12

Переговоры в «нормандском формате» продолжат после встречи Зеленского и Путина

Lenta.ru14:16

Переговоры «нормандской четверки» продолжились за ужином

Известия16:54

Лидеры «нормандской четвёрки» возобновили переговоры в Париже

Эхо Москвы16:00

Песков: лидеры «нормандской четверки» возобновили переговоры за рабочим ужином

ТАСС15:56

Песков: «нормандская четвёрка» продолжила переговоры за ужином

RT на русском16:02

Саммит в «нормандском формате» прервали из-за Путина и Зеленского

Московский Комсомолец14:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 17:05, Ашберн
Футбол

«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»

«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Bookmaker-ratings.ru 03:42
Политика

Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась во Франции

Народные новости 13:38
Общество

Взыскание долгов с пенсий хотят запретить

Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Солидарность 03:38
Политика

Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже

Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Rambler News Service 16:37
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru 07:49
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Спорт

Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму.
Вести ФМ 09:56
Политика

Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным

Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
РИА Новости 06:15
Игры

Анонсирована новая часть BioShock

Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Sportbox.RU 11:33
Спорт

Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
Sportbox.RU 13:11
Армия и оружие

Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об улучшении ситуации на севере Сирии, хотя и не теми темпами, на которые рассчитывала Анкара.
РИА Новости 14:33
Гаджеты

СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения

Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
Игромания.ру 14:14
Авто

В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X

MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
OAnews 11:11
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
РБК 16:00
Футбол

«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ

«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 16:58
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Космос

NASA отправит к Луне женские манекены

Цель трехнедельного полета – протестировать надежность противорадиационных жилетов, которые создавались специально для женщин, отправляющихся а Луне, пишет портал Space.com.
Портал Поиск 07 декабря в 02:09
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток 07:49
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 07:57
Экономика

На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку

Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
ГЛАС.RU 06 декабря в 14:32
Футбол

«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

Sport.ru 10:59
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Политика

Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе

Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Lenta.ru 16:39
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 07 декабря в 05:22
Футбол

Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»

Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
РИА Новости вчера в 12:30
Общество

Мобильная связь в России возрастет в цене

Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Газета.Ru 05:16
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400

Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Российская газета 15:41
Общество

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой, сообщают корреспонденты РБК.
РБК 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное