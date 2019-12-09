Политика
ФАН«Нормандская четверка» прервала саммит ради встречи Путина с Зеленским
Лидеры «нормандской четверки» прервали саммит ради отдельной встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Встреча лидеров России, ФРГ, Украины и Франции длилась чуть больше двух часов, затем Путин и Зеленский удалились на двусторонние переговоры.
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Футбол
«Зенит» отправился на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
«Зенит» вылетел в Лиссабон на поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Политика
Встреча лидеров «нормандской четверки» завершилась во Франции
Общество
Взыскание долгов с пенсий хотят запретить
Минэкономразвития России предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий и с иных доходов, если сумма, остающаяся после уплаты долга, ниже прожиточного минимума.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» не обсуждали Крым на саммите в Париже
Крым не обсуждался на саммите «нормандской четверки» — лидеров России, Украины, Франции и Германии Владимира Путина, Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, заявила журналистам пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Спорт
Медведев прокомментировал решение WADA по российским спортсменам
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение Всемирного антидопингового агентства о лишении России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях продолжением антироссийской истерии, которая приобрела хроническую форму.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Издательство 2K Games создало студию Cloud Chambers. Она разрабатывает новую часть серии BioShock.
Спорт
Томас Бах: «МОК будет исполнять решения ВАДА по России»
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, комментируя вердикт Исполкома ВАДА в отношении России, отметил, что МОК будет исполнять все необходимые решения Всемирного антидопингового агентства.
Армия и оружие
Эрдоган оценил ситуацию на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об улучшении ситуации на севере Сирии, хотя и не теми темпами, на которые рассчитывала Анкара.
Гаджеты
СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения
Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
Авто
В продаже появился обновленный внедорожник Isuzu MU-X
MU-X, представляющая собой новый внедорожник, появился в продаже.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Футбол
«Арсенал» одержал первую победу после увольнения Эмери в АПЛ
«Арсенал» в лондонском дерби обыграл «Вест Хэм» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Космос
NASA отправит к Луне женские манекены
Цель трехнедельного полета – протестировать надежность противорадиационных жилетов, которые создавались специально для женщин, отправляющихся а Луне, пишет портал Space.com.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Экономика
На Украине пообещали снизить тарифы на коммуналку
Ранее ГЛАС сообщал об очередном росте тарифов на газ на Украине.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Футбол
Божович не собирается покидать пост главного тренера «Крыльев Советов»
Черногорский специалист Миодраг Божович заявил, что не собирается уходить в отставку с поста главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Авто
Водителям дали советы по прогреву машин зимой
Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Общество
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой, сообщают корреспонденты РБК.