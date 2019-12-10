На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.

«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже

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