Политика
Аргументы и ФактыЛидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
Лидеры стран «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, передает РИА Новости. Сообщается, что документ состоит из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».
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Общество
Илон Маск съездил на Cybertruck в ресторан
Как пишет таблоид TMZ, гендиректор Tesla и его друзья — певица Граймс и ведущий дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен — съездили в японский ресторан Nobu, совладельцем которого является Роберт де Ниро.
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Сегодня, 9 декабря 2019 года, вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата».
Здоровье
Два подростка скончались в центре Блохина
Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать в Романов день 10 декабря
Икона «Знамение» Пресвятой Богородицы защищает от видимых и невидимых врагов, помогает отыскать вещи и наладить отношения в семье.
Политика
Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже
В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
Происшествия
Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Экономика
С 1 января вырастут пенсии неработающих пенсионеров
На 6,6% увеличатся пенсии неработающих пенсионеров с первого января 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна
Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Гаджеты
У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp
В 2020 году популярный мобильный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, прекратит работать на миллионах мобильных устройств по всему миру.
Общество
В США умер бывший глава ФРС Пол Волкер
Пол Волкер, занимавший пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США в 1979-1987 годах, умер 8 декабря в возрасте 92 лет.
Футбол
Карло Анчелотти: «„Наполи“ обеспокоен происходящим»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Генка» отметил, что команда обеспокоена безвыигрышной серией.
Экономика
В России назвали причины неплатежей по кредитам
Как следует из опроса, который проводился во второй половине октября, 30,2% респондентов назвали самой частой причиной неплатежей слабое планирование семейного бюджета, а еще 19,9% опрошенных заявили, что укладываться в график выплат мешают непредвиденные события, требующие срочных материальных вливаний, сообщает РИА «Новости».
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Футбол
Клопп: матч с «Ливерпулем» будет для «Зальцбурга» сродни финалу ЛЧ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу предстоящего матча шестого тура группового отбора Лиги чемпионов, передает Союз европейских футбольных федераций (УЕФА).
Гаджеты
Huawei объявила официальную дату выхода собственной замены Android
Компания официально объявила, что первый телефон с операционной системой HarmonyOS вместо Android выйдет в августе 2020 года.
Здоровье
При гипертонии эти 10 продуктов нормализуют артериальное давление
Наш ресурс составил рейтинг из десяти продуктов, которые полезно употреблять при повышенном артериальном давлении.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Происшествия
Во Владивостоке дорожный нацпроект недосчитался 17 млн рублей
Ущерб превысил 17 миллионов рублей, передает ТАСС.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Хоккей
Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Кино
В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400
Анкара пока не планирует отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в пользу американских Patriot, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Политика
Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд
Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Происшествия
Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.