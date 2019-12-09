Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЛидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи

Лидеры стран «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи в Париже, передает РИА Новости. Сообщается, что документ состоит из трех пунктов: «Немедленные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта», «Меры по реализации политических положений минских соглашений» и «Продолжение».
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РБК 22:13
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
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Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий по поводу предстоящего матча шестого тура группового отбора Лиги чемпионов, передает Союз европейских футбольных федераций (УЕФА).
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Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

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