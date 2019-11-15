Политика
Вести.RuНормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.
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с чего всё началось
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.Ведомости10:47
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Происшествия
Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина
Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.
Шоу-бизнес
Александр Петров подтвердил роман со Стасей Милославской
Звезды вышли в свет и перестали скрывать чувства. Известный актер Александр Петров (30) подтвердил слухи о том, что завел себе новую пассию.
Баскетбол
ЦСКА на своей площадке обыграл «Фенербахче» в матче Евролиги
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Политика
Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Армия и оружие
Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю
Радикалы выпустили ракеты через несколько часов после заключения перемирия, говорится в распространённом заявлении израильских военных.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
США расширили «черный список» по Кубе
США вносят список организаций, с которыми запрещены прямые финансовые операции, пять кубинских отелей.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить двух защитников «Лестера»
"Манчестер Сити" имеет проблемы в обороне и готов выйти на трансферный рынок с целью покупки двух игроков идущего в лидирующей группе "Лестера".
Происшествия
Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске
Гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А», обслуживающего колледж в Благовещенске, где 14 ноября произошла стрельба, задержан.
Здоровье
Названы полезные продукты, повышающие уровень сахара в крови
По словам специалистов, продукты растительного происхождения, в которых много клетчатки и витаминов, имеют высокий гликемический индекс.
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Политика
В Белоруссии намерены изменить договор с Россией по охране границы
В четверг, 14 ноября государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась сообщил журналистам о поставленной задаче президентом Белоруссии Александром Лукашенко по внесению изменений в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы.
Интернет
Facebook запустил собственную систему электронных платежей
Социальная сеть Facebook представила систему электронных платежей Facebook Pay. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
Общество
Малышева назвала анализы, на которые бессмысленно тратить деньги
Малышева подчеркнула, что если пациенту назначили анализ, это говорит или о мошенничестве, или о явном непрофессионализме врача.
Экономика
Dow Jones обновил исторический максимум
Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта.
Транспорт
Проезд в Петербурге подорожает на 10 рублей
С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге тариф на разовый проезд в наземном транспорте возрастет с 40 до 50 рублей, а в метро — с 45 до 55 рублей.
Спорт
Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях
Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Космос
15 ноября был произведён запуск космической системы «Энергия-Буран»
Впервые в мире была проведена посадка орбитального корабля в автоматическом режиме.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Гаджеты
Xiaomi до MIUI 11 обновила бюджетный Redmi 5A
Пользователи сообщают, что им по «воздуху» пришло обновление MIUI V11.0.2.0 OCKCNXM.
Общество
Американский суд оставил россиянина Буркова под арестом
Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный в США, останется под арестом до суда.