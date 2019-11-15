с чего всё началось

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.

Происшествия Генконсульство в США назвало имя пострадавшего россиянина Россиянина, раненого при попытке пересечь границу Мексики и США, зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Хьюстоне.

Шоу-бизнес Александр Петров подтвердил роман со Стасей Милославской Звезды вышли в свет и перестали скрывать чувства. Известный актер Александр Петров (30) подтвердил слухи о том, что завел себе новую пассию.

Футбол «Манчестер Сити» может купить двух защитников «Лестера» "Манчестер Сити" имеет проблемы в обороне и готов выйти на трансферный рынок с целью покупки двух игроков идущего в лидирующей группе "Лестера".

Политика В Белоруссии намерены изменить договор с Россией по охране границы В четверг, 14 ноября государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась сообщил журналистам о поставленной задаче президентом Белоруссии Александром Лукашенко по внесению изменений в договор с Россией о взаимных усилиях по охране границы.

Интернет Facebook запустил собственную систему электронных платежей Социальная сеть Facebook представила систему электронных платежей Facebook Pay. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Экономика Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.

Экономика Dow Jones обновил исторический максимум Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта.

Транспорт Проезд в Петербурге подорожает на 10 рублей С 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге тариф на разовый проезд в наземном транспорте возрастет с 40 до 50 рублей, а в метро — с 45 до 55 рублей.

Спорт Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.

Политика В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Экономика В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.