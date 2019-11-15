Политика
Вести.RuНормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.
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с чего всё началось
Встреча лидеров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет 9 декабря в Париже, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца – администрации президента Франции Эмманюэля Макрона.Ведомости10:47
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:00, Ашберн
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