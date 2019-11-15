с чего всё началось

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже. Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.

Теннис Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.

Культура Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья» «Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.

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