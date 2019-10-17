Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб. Он отметил, что никогда ранее не играл в столь благоприятной обстановке. На прошлой неделе появилась информация о том, что Норманном интересуется «Манчестер Юнайтед».

Норманн: «Для меня „Ростов“ как семья. Никогда не был в таком клубе»

Экономика РФПИ и саудовские инвесторы купят 30,8% «Новомета» у «Роснано» В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.

Политика Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".

Политика Масштабный марш националистов против мира в Донбассе начался в Киеве В Киеве стартовал масштабный марш националистов, на который съехалось около десяти тысяч радикалов со всей страны.

Экономика Власти Петербурга обещают рост зарплаты на 10% ежегодно По словам главы городского комитета финансов Алексея Корабельникова, доходы казны в 2020 году должны составить 664,7 млрд рублей, расходы же впервые превысят планку в 700 млрд рублей.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову Мосгорсуд признал законным приговор активисту Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения массовых акций, передаёт РИА Новости.

Политика Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах «Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — добавил он.

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Происшествия Мэр Абакана погиб в автокатастрофе От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.

Авто Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России Отмечается, что в топ-10 самых распространённых кросс-версий автомобилей в России вошли также Lada Largus, продажи которой за 8 месяцев с начала года составили 10 473 единицы, Renault Logan Stepway (8419 ед.), Lada Xray Cross (6479 ед.), Lada Vesta Cross (2623 ед.), Lada Granta Cross (2311 ед.), а также Kia Picanto X-Line (489 ед.) и Renault Dokker Stepway (138 ед.).

Политика Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Происшествия СКР задержал новых фигурантов «московского дела» Следственный комитет России (СКР) заявил о задержании четверых новых фигурантов «московского дела» — Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая.

Хоккей Откровенный танец болельщицы во время матча НХЛ вызвал свист трибун Болельщица «Бостона» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» исполнила откровенный танец.

Авто Lada Largus получила двойной багажник Фактически теперь Lada Largus обзавелась двойным багажником. Новый двухсекционный багажник получил название Shuttle Box.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Политика Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.

Политика «Барселона» вступилась за организаторов референдума в Каталонии «Барселона» выступила в поддержку девяти каталонских чиновников и политиков, которые были осуждены из-за проведения референдума о независимости региона в 2017 году.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости.