Футбол
Sport24.ruНорманн: «Для меня „Ростов“ как семья. Никогда не был в таком клубе»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб. Он отметил, что никогда ранее не играл в столь благоприятной обстановке. На прошлой неделе появилась информация о том, что Норманном интересуется «Манчестер Юнайтед».
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В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости.
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Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
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Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
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