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ЧемпионатНорманн — о фоле Швеца: повезло, что у меня нога не сломана
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Матиас Норманн: «Удаление Швеца — заслуженное. Мне повезло, что нога не сломана»
Матч ТВвчера в 15:43
Матиас Норманн — об удалении Швеца: «Стык был ужасный. Мне повезло, что нога не сломалась»
Спорт-Экспрессвчера в 15:38
Матиас Норманн: «Удаление Швеца — заслуженное. Мне повезло, что нога не сломана»
Sportbox.RUвчера в 15:43
Футболист «Ростова» Норманн высказался о грубом нарушении Швеца в матче с «Ахматом»
RT на русскомвчера в 17:25
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Происшествия
В США задержали угрожавшую устроить стрельбу в школе девушку
Сотрудники правоохранительных органов США задержали девушку, которая угрожала устроить стрельбу в своей бывшей школе.
RT на русском 00:46
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые рассказала, что едва не умерла при родах
Bimru.ru вчера в 05:37
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru вчера в 10:07
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Происшествия
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста
Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.
Газета.Ru 01:18
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Таможенная служба Белоруссии совместно с Комитетом госбезопасности (КГБ) страны помогли раскрыть схему переправки оружия из Украины в Россию, сообщил телеканалу «Беларусь 1» председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.
Коммерсантъ вчера в 23:12
Политика
Аравийская коалиция назвала нападения на НПЗ Saudi Aramco терактом
«Атаки на объекты нефтяной компании были совершены с использованием оружия, изготовленного в Иране», — заявил Аль-Малики, ссылаясь на предварительные данные.
Дождь вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Авто
Volkswagen объявил старт продаж самого бюджетного седана Jetta
Jetta является суббрендом компании, специализирующимся на выпуске бюджетных моделей. В продаже уже есть Jetta VS5 на базе Volkswagen Tharu.
Letnews.ru вчера в 04:56
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Энергетика
Мировые цены на нефть значительно выросли
RT на русском 15 сентября в 21:19
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Политика
Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко
Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.
Lenta.ru 00:36
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк
Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
Наука
В Швейцарии создали чувствительные протезы ног
МИР 24 15 сентября в 22:24
Футбол
Мелкадзе назвал причину неудач в «Спартаке»
Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе рассказал о причинах неудач в московском "Спартаке", который обладает правами на футболиста.
Газета.Ru вчера в 22:32
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия вчера в 07:00
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru вчера в 16:28
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Политика
Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
RT на русском 00:57
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Театры
Екатеринбургский ТЮЗ проверит показ «Ревизора» со сценой изнасилования
iReactor 14 сентября в 11:44