Футбол

ЧемпионатЧемпионатНорманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»

2 фото
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Интересующий «МЮ» хавбек Норманн: нет причин покидать «Ростов»

REGNUM07:46

Норманн не хочет покидать «Ростов». Им интересуется «МЮ»

Sportbox.RU07:48

Норманн не хочет покидать «Ростов». Им интересуется «МЮ»

Матч ТВ07:48

Игрок «Ростова» прокомментировал возможный переход в МЮ

ProstoProSport07:49

Норманн: «Нет причин, по которым я должен покинуть „Ростов“»

Евро-футбол.ру07:27

Матиас Норманн не намерен покидать «Ростов»

Спорт-Экспресс07:15

Норманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»

Чемпионат07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Спорт

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ в многоборье

Газета.Ru вчера в 13:06
Общество

К Японии приближается мощнейший тайфун за последние 60 лет

Тайфун «Хагибис», который надвигается на Японию, станет самым мощным за последние 60 лет.
Мой Брянск вчера в 00:32
Игры

Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео

MobiDevices вчера в 05:35
Происшествия

Предполагаемого убийцу девятилетней девочки тайно вывезли из Саратова

Газета.Ru 06:30
Армия и оружие

Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Кино

Умер американский актер Роберт Форстер

В 1997 году номинировался на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Джеки Браун».
МИР 24 03:17
Происшествия

Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове

Коммерсантъ вчера в 04:55
Происшествия

Подросток умер после поставленного медиками укола в Приозерске

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи сделали школьнику укол, после которого мальчик перестал подавать признаки жизни.
Gazeta.SPb 06:27
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру вчера в 08:00
Музыка

Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт

В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 06:29
Кино

Вышел трейлер «Круиза по джунглям» с Дуэйном Джонсоном

Культуромания вчера в 15:29
Политика

Украина готовится к обмену трех групп людей с Россией

Подготовку ко второму обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией находится в решающей стадии, заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 07:14
Шоу-бизнес

Родные Анастасии Заворотнюк поздравили ее с годовщиной венчания

Родные поздравили пару с памятной датой и опубликовали архивные снимки с торжества.
Lisa.ru 06:00
Армия и оружие

Турецкая армия захватила город Рас-эль-Айн в Сирии

Вести.Ru 05:50
Футбол

Черчесов ответил на вопрос об уровне российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с Кипром ответил на вопрос об уровне футбола в России.
Sport24.ru 06:39
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

iReactor вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма 10 октября в 07:50
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru вчера в 03:31
Происшествия

Как Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона

Легендарный спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки возле элитного ночного клуба в Лондоне, где он развлекался на вечеринке звезд самого популярного британского телевизионного шоу на данный момент - Love Island (аналог российского "Дом-2").
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК вчера в 15:09
Происшествия

Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго

Известия 05:11
Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Lenta.ru 08:01
Интернет

В Chrome появились удобные возможности

Разработчики браузера Google Chrome добавили в своё детище несколько удобных и востребованных функций.
3DNews 02:08
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина объявила о разводе

Шурыгина и Шлянин подадут заявление на развод в ближайшее время. Видеооператор рассказал о новом возлюбленном у его жены.
Телеканал 360° вчера в 12:41
Происшествия

Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

Актуальные Новости вчера в 20:01
Происшествия

Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.
Российская газета 06:12
Наука

Японские ученые оживили мертвый мозг

Японским ученым удалось сохранять жизнеспособность мозга мыши в течение 25 дней после извлечения его из черепа.
Новые Известия вчера в 05:42
Единоборства

Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания

Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru вчера в 16:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Матиас Норманн
Норвежский футболист
Норвежский футболист, полузащитник российского клуба «Ростов» и сборной Норвегии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Nettavisen
Норвежское онлайн-издание, которое появилось в 1996 году. Издается исключительно на норвежском языке. По состоянию на апрель 2018 года сайт занимает 29-е место в Норвегии по посещаемости.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное