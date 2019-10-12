Футбол
ЧемпионатНорманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
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Хоккей
ХК «Сочи» объявил об отставке Сергея Зубова с поста главного тренера
«Сочи» объявил на своем официальном сайте об отставке главного тренера клуба Сергея Зубова. Исполнять обязанности будет Леонид Береснев.
РБК 09:34
Армия и оружие
В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
РЕН ТВ 07:08
Политика
Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию
«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
RT на русском 07:58
Политика
В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни
Возможность возвращения в России смертной казни в Кремле не обсуждается.
ТАСС 08:01
Наука
Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги
Радио Маяк вчера в 16:08
Футбол
Солтмурад Бакаев: мы с Зелимханом хотим быть круче братьев Миранчуков
На вопрос, будут ли братья Бакаевы круче Миранчуков, Солтмурад ответил: "Сделаю все, чтобы быть круче не только Миранчуков, но и многих (других) футболистов".
РИА Новости 08:05
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Футбол
Донской гимнаст Никита Нагорный стал абсолютным чемпионом мира
Донской гимнаст Никита Нагорный сегодня завоевал золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье и впервые стал абсолютным чемпионом мира.
Дон-ТР вчера в 14:10
Политика
Украина хочет обменять три группы удерживаемых лиц
Первый обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся 7 сентября и прошел по формуле "35 на 35".
Вести.Ru 05:48
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 08:13
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета 09:06
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке
Газета.Ru 08:42
Происшествия
Избивавшего заключенного начальника колонии уволят
Начальник исправительной колонии №9 (ИК-9) в Петрозаводске Иван Савельев будет уволен после публикации видео, на котором он избивает заключенного.
Lenta.ru 08:01
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 вчера в 11:41
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей.
iReactor вчера в 19:53
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ вчера в 09:19
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Политика
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ 10 октября в 22:49
Футбол
«Барселона» назвала 5 претендентов на замену Суаресу
Евро-футбол.ру 03:52
Происшествия
Звезду «Дома-2» Марго Овсянникову жестоко избили на празднике
Звезда проекта «Дом-2» Марго Овсянникова была жестоко избита на празднике. На певицу набросилась неизвестная женщина.
Телепрограмма 04:36
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Политика
На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.
Взгляд.ру 04:58