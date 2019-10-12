Футбол

ЧемпионатЧемпионатНорманн, которым интересуется «МЮ»: нет причин покидать «Ростов»

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, интерес к которому проявляют «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья», заявил, что не намерен покидать Россию.
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