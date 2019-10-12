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Матч ТВМатч ТВНорманн не хочет покидать «Ростов». Им интересуется «МЮ»

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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн заявил, что он не планирует уходить из ростовского клуба. Ранее сообщалось, что норвежским футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед».
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