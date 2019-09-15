"Ростов" в матче 9-го тура РПЛ обыграл "Ахмат" (2:1). Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн на 64-й минуте забил победный мяч. Этот гол стал для 23-летнего норвежца первым за «Ростов» в 20-й игре.

Норманн забил первый гол за «Ростов» в игре с «Ахматом»

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в усилении позиций по Донбассу при помощи паспортов «Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе», — полагает разведка Украины.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Гаджеты Google выпустит телевизионные адаптеры Android TV Stick Компания Google, как сообщается, работает над телевизионным адаптером в виде стика, работающим под управлением Android TV.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Гаджеты Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети Ранее News.ru рассказал, как Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Шоу-бизнес Навка подтвердила участие мужа Заворотнюк в ледовом шоу в Петербурге Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев уедет на гастроли с ледовым шоу «Руслан и Людмила», сообщила его коллега Татьяна Навка.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Шоу-бизнес Внучка Боярского показала фото в мини-платье 20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Политика Россия и Китай договорились вместе исследовать Луну Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса.

Общество Сообщества во «ВКонтакте» смогут скрывать список подписчиков Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать список подписчиков. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Шоу-бизнес Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.

Политика США и Белоруссия решили вернуть послов США и Белоруссия решили восстановить диппредставительства на уровне послов, заявил замглавы Госдепа по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Белта».

Футбол Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси» Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".

Космос Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Армия и оружие Флот США подтвердил подлинность видео с НЛО Официальный представитель ВМС США заявил, что видеоролики перехвата неопознанных летающих объектов пилотами американской морской авиации являются подлинными.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Правительство поддержало законопроект о восстановлении вытрезвителей Комиссия Правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о создании в регионах медицинских вытрезвителей.

Авто Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70 Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.