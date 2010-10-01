"Ростов" в матче 9-го тура РПЛ обыграл "Ахмат" (2:1). Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн на 64-й минуте забил победный мяч. Этот гол стал для 23-летнего норвежца первым за «Ростов» в 20-й игре.

Норманн забил первый гол за «Ростов» в игре с «Ахматом»

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