РПЛ
Sports.ruНорманн забил первый гол за «Ростов» в игре с «Ахматом»
"Ростов" в матче 9-го тура РПЛ обыграл "Ахмат" (2:1). Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн на 64-й минуте забил победный мяч. Этот гол стал для 23-летнего норвежца первым за «Ростов» в 20-й игре.
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Матиас Норманн — об удалении Швеца: «Стык был ужасный. Мне повезло, что нога не сломалась»
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Матиас Норманн: «Удаление Швеца — заслуженное. Мне повезло, что нога не сломана»
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Матиас Норманн: «Удаление Швеца — заслуженное. Мне повезло, что нога не сломана»
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