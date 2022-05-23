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Норматив продажи валютной выручки будет снижен до 50%

Тем не менее в июне новый норматив уже заведомо будет действующим, как и анонсированные Банком России смягченные нормативы по достаточности валютной ликвидности.
Коммерсантъ
Как заявили
 в Министерстве финансов России, соответствующее решение было принято 23 мая в связи со стабилизацией валютного курса рубля, а также с достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.
RT на русском
Минфин ранее обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
РИА Новости
Курс доллара расчетами "на завтра" к 18:21 мск опускался до 57,73 рубля, а евро снижался до 59,8 рубля.
РИА Новости

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