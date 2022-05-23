в Министерстве финансов России, соответствующее решение было принято 23 мая в связи со стабилизацией валютного курса рубля, а также с достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке.
Бывший советник нескольких американских президентов Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative призвал США примириться с Россией, чтобы достичь разрядки, а не второй холодной войны.
Западу пока не удается сломить российскую экономику - Москва "явно была хорошо подготовлена к экономической войне", пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.По данным издания, решающую роль играет торговля сырьевыми товарами, а также нефти и газа, а также "выдающееся достижение" - решение России продавать энергоресурсы за свою валюту.
Постпред отметил, что под давлением фактов даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители в Буче погибли не от огнестрельных ранений, как это утверждала украинская сторона, а от старых артиллерийских снарядов, которые использовали ВСУ.
Sanofi и «Нанолек», которая производит вакцину французской компании на своем предприятии в России, попросили ФАС пересмотреть цену на «Пентаксим» — комбинированную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции.