Экономика
Ореанда-НовостиНормы антиотмывочного закона будут ужесточены
С 2020 года в России будут ужесточены нормы антиотмывочного закона. Информация основана на словах заместителя директора Росфинмониторинка Павла Ливадного. Сегодня, 19 ноября, прошла ХV ежегодная конференция по регулированию деятельности кредитных организаций.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг
Финмаркет19 ноября в 05:21
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Транспорт
На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов
На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Технологии
Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Экономика
«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций
Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»
Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Происшествия
Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона
В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Общество
В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter
Происшествия
Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Гаджеты
Google заплатит 1,5 млн долларов за взлом собственных смартфонов
Сообщается, что за все время существования программы поощрения за выявление уязвимостей компания выплатила более 4 млн долларов.
Общество
Минздрав перенёс сроки введения новых правил медосмотра для водителей
Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Происшествия
Подавшего милостыню в 70 евроцентов француза оштрафовали на €100
Железнодорожная полиция оштрафовала на €100 француза, который подал 70 евроцентов женщине, просившей милостыню на вокзале в Тулузе.
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Политика
ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Фигурное катание
Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Саппоро (Япония).
Армия и оружие
Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»
Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Политика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Космос
У России появится новая группировка геодезических спутников
Недвижимость
В Омске подорожали офисные помещения
Средняя цена в Омске за 1 кв. метр коммерческой недвижимости составляет 34167 руб. Самые доступные помещения можно приобрести в Приморском крае (26300 руб.) и в Волгоградской области - 30 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом самая высокая средняя цена на офисные помещения выставлена в Крыму (79200 рублей за кв. м) и в Московской области (70 тыс. руб. за кв. м).