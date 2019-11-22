Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиНормы антиотмывочного закона будут ужесточены

С 2020 года в России будут ужесточены нормы антиотмывочного закона. Информация основана на словах заместителя директора Росфинмониторинка Павла Ливадного. Сегодня, 19 ноября, прошла ХV ежегодная конференция по регулированию деятельности кредитных организаций.
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ЦБ и Росфинмониторинг разработают для банков новые требования по ПОД/ФТ

Коммерсантъ19 ноября в 14:43

FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг

Финмаркет19 ноября в 05:21

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

РБКвчера в 16:00

Подход ЦБ к противодействию отмыванию доходов назвали излишне либеральным

Банки.ру19 ноября в 04:11

Нормы антиотмывочного закона будут ужесточены

Ореанда-Новости19 ноября в 11:53

ЦБ ответил на критику о слишком мягкой борьбе с отмыванием денег

Саминвестор00:44

Законодательство по борьбе с отмыванием денег ужесточат

Право.ру20 ноября в 05:08
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Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Политика

Кем стали лидеры «оранжевой революции» на Украине спустя 15 лет

РИА Новости 00:29
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Транспорт

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Интерфакс 01:04
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия вчера в 07:24
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор 20 ноября в 04:22
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Технологии

Дуров посоветовал пользователям удалить со смартфонов WhatsApp

Газета DAILY вчера в 12:22
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online вчера в 08:17
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Экономика

«Газпром» раскрыл стоимость выставленных на продажу акций

Компания «Газпром» раскрыла цену продажи части своего квазиказначейского пакета акций в размере 3,59% капитала.
Коммерсантъ 00:55
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 17:57
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

Российская газета вчера в 08:10
Происшествия

Молдавский танкер терпит бедствие в Одесском заливе

Известия вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Гаджеты

Google заплатит 1,5 млн долларов за взлом собственных смартфонов

Сообщается, что за все время существования программы поощрения за выявление уязвимостей компания выплатила более 4 млн долларов.
Ferra 00:50
Общество

Минздрав перенёс сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Ранее Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском вчера в 10:38
Происшествия

Подавшего милостыню в 70 евроцентов француза оштрафовали на €100

Железнодорожная полиция оштрафовала на €100 француза, который подал 70 евроцентов женщине, просившей милостыню на вокзале в Тулузе.
Известия вчера в 21:00
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Саппоро (Япония).
Аргументы и Факты 00:48
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru 20 ноября в 10:05
Космос

У России появится новая группировка геодезических спутников

3DNews вчера в 01:00
Недвижимость

В Омске подорожали офисные помещения

Средняя цена в Омске за 1 кв. метр коммерческой недвижимости составляет 34167 руб. Самые доступные помещения можно приобрести в Приморском крае (26300 руб.) и в Волгоградской области - 30 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом самая высокая средняя цена на офисные помещения выставлена в Крыму (79200 рублей за кв. м) и в Московской области (70 тыс. руб. за кв. м).
Омск здесь вчера в 05:50
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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.
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