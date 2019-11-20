Экономика

КоммерсантъКоммерсантъАнтиотмывочный закон пойдет на ужесточение

Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
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ЦБ и Росфинмониторинг разработают для банков новые требования по ПОД/ФТ

Коммерсантъ19 ноября в 14:43

FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг

Финмаркет19 ноября в 05:21

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

РБКвчера в 16:00

Подход ЦБ к противодействию отмыванию доходов назвали излишне либеральным

Банки.ру19 ноября в 04:11

Нормы антиотмывочного закона будут ужесточены

Ореанда-Новости19 ноября в 11:53

Законодательство по борьбе с отмыванием денег ужесточат

Право.ру20 ноября в 05:08

В России с 2020 года будут ужесточены нормы антиотмывочного закона

Новые Известия20 ноября в 11:51
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
Общество

Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Известия вчера в 17:36
Футбол

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Lenta.ru вчера в 23:50
Происшествия

Основатель Group-IB рассказал о конфликте с таксистами у Кремля

Основатель и совладелец компании Group-IB Илья Сачков стал участником конфликта с таксистами в историческом центре Москвы, недалеко от Кремля.
Российская газета вчера в 06:55
Общество

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

Почему не удалось продать вертолеты На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг "Вертолеты России" не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости 20 ноября в 22:55
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

Пятый канал вчера в 17:57
Космос

В России построят частную ракету на перекиси водорода

Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.
Популярная механика 20 ноября в 07:34
Кино

Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
РБК вчера в 20:46
Наука

Раковые ДНК позволяют опухолям эволюционировать быстро

MedikForum.ru вчера в 04:20
Авто

В Москве представили новый Toyota RAV4

Компания Toyota представила в Москве новое поколение RAV4.
Российская газета 20 ноября в 11:28
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество

Греф назвал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф считает произошедшую в сентябре утечку 5 тыс. учетных записей клиентов банка "суровым уроком".
ТАСС вчера в 13:03
Единоборства

Президент WBC раскритиковал Ковалёва

Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском вчера в 14:28
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Экономика

Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога

В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Вести.Ru вчера в 07:10
Происшествия

Вспышка кишечной инфекции произошла в одном из лицеев Биробиджана

Байкал24 вчера в 23:22
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Музыка

Объявлены номинанты премии «Грэмми»

Газета.Ru 20 ноября в 09:18
Транспорт

Путин поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие МЦД

Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).
РИА Новости вчера в 06:31
Общество

В Госдуме предложили давать маткапитал за четвертого ребенка

В Госдуму внесли законопроект о выплате материнского капитала женщинам за четвертого ребенка, рожденного или усыновленного после 1 января 2019 года.
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Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о бешенстве от общения с дочерью сожительницы

Дмитрий Шепелев рассказал о непростом знакомстве с дочерью своей новой подруги, дизайнера Екатерины Тулуповой.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Происшествия

На Алтае бывший главврач и руководитель онкоцентра попались на взятках

Обвиняемые вину в содеянном не признали.
Алтапресс вчера в 22:38
Экономика

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

По оценкам экспертов, кредит может стать дешевле после предоставления банку своих отпечатков пальцев и записи голоса примерно на один процент.
Российская газета вчера в 23:31
Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление командующего ВМС Украины о возвращенных Россией военных кораблей, с которых якобы «сняли унитазы».
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Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК вчера в 16:36
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс «Искандер»

Ракетные соединения Сухопутных войск в пятницу завершат перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобороны.
РИА Новости вчера в 21:18
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС вчера в 13:45
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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
Межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.
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