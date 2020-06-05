Общество
Коммерсантъ«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
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Общество
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Москве
"В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:36
Армия и оружие
Командование сирийской армии подтвердило атаку ВВС Израиля
Военное дело 03:19
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
Общество
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в российских регионах, назвав субъекты, вызывающие тревогу из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 16:44
Хоккей
Валерия Брагина назначили главным тренером сборной России по хоккею
Бывшего главного тренера молодежной сборной России по хоккею Валерия Брагина 5 июня назначили на пост наставника главной команды страны, сообщает пресс-служба ФХР.
МР7.ру 04:33
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM 07:42
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Армия и оружие
Главаря «Аль-Каиды в странах исламского Магриба» ликвидировали в Мали
Лидера террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба"* Абдельмалека Друкделя ликвидировали в Мали.
Life.ru 17:21
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI вчера в 07:25
Наука
Ученые предупредили об опасности коронавируса для лысых мужчин
У лысых мужчин коронавирус чаще вызывает тяжелые последствия, сообщил профессор университета Брауна Карлос Вамбьер.
РИА Новости 10:41
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com 09:30
Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Общество
Собянин назвал примерные сроки окончания масочного режима
С первого дня лета в Москве ужесточился масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.
Известия вчера в 01:47
Политика
В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Кино
Режиссер «Ходячих мертвецов» обещал, что от финала 10 сезона у зрителей «отвиснет челюсть»
Штатный режиссер «Ходячих мертвецов» Грег Никотеро пообщался с порталом Fandom и в ходе разговора рассказал о предстоящем финальном эпизоде 10 сезона.
Киноафиша России 09:39
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Энергетика
Нефть дорожает на фоне ожиданий даты встречи ОПЕК+
Мировые цены на нефть растут на фоне ожидания информации о дате встречи ОПЕК+.
Коммерсантъ 01:20
Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ 06:13
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Происшествия
Начало разлива топлива в Норильске попало на видео
Начало разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, из-за которого власти ввели режим ЧС, попало на видео.
Lenta.ru 03 июня в 11:57
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Здоровье
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Футбол
Месси не тренировался в общей группе «Барселоны»
Евро-футбол.ру 03 июня в 11:08
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав покинул «Коринтианс»
RT на русском 16:20
Происшествия
Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Обновлено в 18:56 Гагаринский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко по делу о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.
BFM.ru 07:24
Происшествия
Членов Таганской ОПГ обвинили в убийстве Деда Хасана
По словам Петренко, обвиняемые в разные годы совершили убийства генерального директора ОАО "Роспищепром" Аслана Усояна, который известен как Дед Хасан, а также двух бизнесменов из Москвы и двух членов собственной банды, адвоката Натальи Вавилиной, разбойное нападение, вымогательство и похищение предпринимателя в российской столице, серию мошенничеств, фальсификации доказательств в суде.
Газета.Ru 09:17
Космос
В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Низкую опасность представляет для Земли приближающийся к ней астероид, 5 июня сообщила пресс-служба Роскосмоса.
ИА Красная Весна 10:01
Происшествия
На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело
В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru 13:25