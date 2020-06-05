Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Норникель» берет аварию на себя

Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
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«Норникель» пообещал устранить последствия разлива топлива

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