Общество
Коммерсантъ«Норникель» берет аварию на себя
Президент и основной владелец "Норникеля" Владимир Потанин оценил стоимость ликвидации аварии на ТЭЦ-3 под Норильском в 10 млрд руб. Компания берет все расходы на себя, не придется потратить "ни рубля бюджетных средств", заверил господин Потанин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации с разливом топлива ТЭЦ-3.
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Политика
США вводит против «Северного потока-2» новые санкции
Очередной пакет санкций, направленных против строительства газопровода «Северный поток-2», подготовили сенаторы США.
Южный Федеральный 03 июня в 20:03
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Политика
МИД ответил на высылку Чехией сотрудников российского посольства
Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в министерстве иностранных дел России.
Ведомости 12:35
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса
По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 11:23
Общество
Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке
Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании.
Компания вчера в 04:59
Кино
Бэйн может появиться в сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза
Продюсеры планируют столкнуть главного героя с Бэйном. Главным антагонистом в новой части "Бэтмена" может стать Бэйн.
iReactor вчера в 10:57
Футбол
Николич хочет видеть в «Локомотиве» нападающего «Монако» Йоветича
Новый тренер московского «Локомотива» серб Марко Николич хочет подписать нападающего «Монако» Стевана Йоветича, сообщает Mozzart Sport.
Чемпионат 07:07
Происшествия
Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом
Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM 06:22
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Музыка
Вышел новый клип Бузовой на песню «Орбит без сахара»
Российская певица Ольга Бузова представила в Сети свой новый клип на песню «Орбит без сахара».
Культуромания вчера в 09:58
Футбол
Четыре футболиста «Рубина» перенесли заражение коронавирусом
Четыре игрока футбольного клуба "Рубин" перенесли заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
ТАСС Спорт 12:35
Общество
В Петербурге заболел каждый пятый сотрудник скорой помощи
По данным региональной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса на 26 мая, в Петербурге более 3000 медиков заразились COVID-19, восемь умерли.
Интерфакс 12:38
Футбол
Медведев рассказал о возможных бесплатных трансляциях матчей РПЛ
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможных бесплатных показов матчей чемпионата России после возобновления сезона.
Vprognoze.ru 12:23
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Футбол
Двоих футболистов немецкого клуба оштрафовали за стрижку
Игроки дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и Мануэль Аканджи были оштрафованы Немецкой футбольной лигой (DFL) за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Lenta.ru 11:33
Происшествия
СКР предъявил обвинения в убийстве лидера воровского сообщества России
Для Игоря Жирноклеева стало неожиданным обвинение в соучастии в убийстве Аслана Усояна, которого снайпер застрелил 16 января 2013 года на выходе из ресторана на Поварской улице в Москве.
Коммерсантъ вчера в 12:34
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Мэр Миннеаполиса разрыдался у гроба Джорджа Флойда
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей не смог сдержать эмоций у гроба с телом Джорджа Флойда, убитого полийцескими 25 мая, и разрыдался, преклонив колено.
Газета Metro 07:26
Общество
Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия
В Новгородской области сообщили об утечке мазута в реку
Спасатели в Новгородской области ликвидируют последствия утечки мазута из бочки на берегу реки Перетна в Окуловке, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 11:53
Общество
В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины
"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:27
Религия
Троицкая родительская суббота: за кого и как можно молиться
В народе считается, что Троицкая суббота — единственный день в году, когда можно поминать самоубийц.
РИА Новости 01:00
Игры
В приложении Xbox для Windows 10 появилась поддержка модификаций
Со свежим обновлением приложения Xbox для Windows 10 появилась поддержка пользовательских модификаций, о чём сообщает портал Windows Central.
Игромания.ру 12:10
Политика
Фетисов поблагодарил Бога за то, что его дочь учится в США
ФАН вчера в 19:59
Хоккей
Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).
Lenta.ru 02:44
Здоровье
Названы симптомы рака, которые легко спутать с коронавирусом
РИА Новости 10:24