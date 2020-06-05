«Норильский никель» полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае. Об этом глава компании Владимир Потанин сообщил в пятницу, 5 июня, на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании

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