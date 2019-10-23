Происшествия

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Предварительной причиной гибели трех работников рудника «Таймырский» в Красноярском крае стало удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки. Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля».
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