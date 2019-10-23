Происшествия
РБК«Норникель» назвал предварительную причину гибели людей на руднике
Предварительной причиной гибели трех работников рудника «Таймырский» в Красноярском крае стало удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки. Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля».
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Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости 05:38
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Государственная Дума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на следующий год, а также плановый период 2021-2022 годов.
Комсомольская правда 07:28
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Музыка
Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me
23 октября Селена Гомес опубликовала новый клип на песню Lose You To Love Me.
Актуальные Новости 06:08
Политика
Россия и Турция подписали меморандум по ситуации в Сирии
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может способствовать тому, чтобы Турция и Сирия вели диалог на фоне операции Анкары против курдов-террористов.
ПолитРоссия вчера в 14:05
Армия и оружие
Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
РИА Новости 08:54
Общество
Россия возобновила ввоз ядерных отходов из Европы
Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад. Об этом сообщает портал Tageszeitung.
Lenta.ru 08:39
Здоровье
Елена Малышева: Есть лекарства, которые нельзя принимать просроченными
Врач и телеведущая Елена Малышева заверила, что есть лекарства, которые можно принимать даже просроченными, а есть те, которые нельзя.
HotGeo вчера в 15:05
Футбол
Гончаренко заявил, что ЦСКА не экономит силы в Лиге Европы ради РПЛ
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что команда не экономит силы в матчах Лиги Европы ради выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 09:37
Политика
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов.
РИА Новости 08:19
Авто
К дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya
К официальному дебюту готовится концепт электрического кроссовера Nissan Ariya.
Актуальные Новости 04:17
Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Футбол
«Зенит» на выезде встретится с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет с немецким «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 04:46
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Moi-portal.ru вчера в 10:40
Единоборства
Соперником Волкова на турнире UFC в Москве станет Грег Харди
Официальный сайт ММА объявил имя нового соперника россиянина, им стал экс-игрок в американский футбол Грег Харди, которого фанаты промоушена запомнили по бою 19-го октября, в поединке с Беном Сосоли Харди во время воспользовался ингалятором из-за чего его победу признали недействительной.
ODDS.ru 01:40
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 02:44
Армия и оружие
Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»
Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
Происшествия
Свидетель по делу о теракте в метро Петербурга собирался взорвать военный корабль во Владивостоке
Выходец из Киргизии Мухаммаджон Турдиев, проходивший подготовку в лагере боевиков в Сирии вместе с исполнителем теракта в петербургском метро Акбаржоном Джалиловым, собирался взорвать военные корабли во Владивостоке весной 2017 года.
Интерфакс 09:16
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Футбол
Где смотреть матч «Ювентус» − «Локомотив» 22 октября
"Ювентус" − "Локомотив": анонс встречи Матч "Ювентус" − "Локомотив" начнется на "Ювентус Стэдиуме" в Турине 22 октября в 22:00 по московскому времени.
Metaratings вчера в 11:22
Политика
Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе
Депутатов Верховной рады от партии "Слуга народа" проверят на детекторе лжи, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Газета.Ru 09:27
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости 01:50
Космос
В России построят корабль для космических туристов
Исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил о планах госкорпорации создать специальную модификацию космического корабля "Союз" для туристов.
Pravda.Ru 03:10
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Кино
Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
Территория новостей вчера в 09:32