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Предварительной причиной гибели трех работников рудника «Таймырский» в Красноярском крае стало удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки. Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля».
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