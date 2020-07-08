Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском. При этом в компании подтвердили, что ликвидируют последствия аварии за свой счет. Ранее Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд руб.
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«Норникель» не согласен с размером ущерба экологии от ЧП в Норильске

Газета.Ru04:46

Кобылкин прокомментировал оспаривание «Норникелем» ущерба от ЧП

РИА Новости05:28

Кобылкин указал на обязанность «Норникеля» возместить ущерб от аварии

РБК05:29

«Норникель» оспорит размер ущерба экологии от аварии под Норильском

Finam.Ru04:18

«Норникель» оспаривает рекордный штраф

Коммерсантъ05:12

В Минприроды прокомментировали позицию «Норникеля» по ущербу от ЧП

RT на русском05:24

Минприроды готово к обращению в суд «Норникеля» по сумме ущерба от аварии в Норильске

ТАСС05:28
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Общество

Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек отказался комментировать сообщения о том, что советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов передавал сведения спецслужбам республики.
ТАСС вчера в 17:50
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после смертельного ДТП

РИА Новости 02:00
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Экономика

Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости вчера в 14:00
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Происшествия

В Екатеринбурге загорелось здание областного ГИБДД

Екатеринбург в интернете 04:31
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
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Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
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Происшествия

Мэра Саяногорска задержали за вождение в нетрезвом виде

В Хакасии мэр города Саяногорска Михаил Валов был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 04:12
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Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
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Спорт

Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин погиб в Австралии

RT на русском 04:20
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой

Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
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Здоровье

263 человека заразились коронавирусом в Свердловской области за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено ещё 263 случая коронавируса.
Уральский меридиан 03:35
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Футбол

«Нижний Новгород» подписал бывшего игрока ЦСКА

Пресс-служба "Нижнего Новгорода" объявила о трансфере воспитанника ЦСКА Артёма Попова.
Soccer.ru 04:10
Политика

Путину предложили перенести дату празднования Дня России на 1 июля

Президенту Владимиру Путину направлено предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля.
Lenta.ru 01:43
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Общество

Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов

Амстердам, 8 июля 2020, 12:12 — REGNUM Суд в Амстердаме вновь перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте.
REGNUM 05:12
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Общество

Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за хамство чиновников

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
РИА Новости вчера в 08:56
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Общество

70 семей в Республике Алтай удостоены медалей «За любовь и верность»

Звезда Алтая 01:47
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Общество

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом

ТАСС 02:53
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Общество

На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
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Общество

На президента Бразилии решили подать в суд из-за коронавируса

Бразилиа, 8 июля 2020, 06:47 — REGNUM Представители Бразильской ассоциации прессы (ABI) планируют подать судебный иск против президента Бразилии Жаира Болсонару из-за нарушения им правил санитарного дистанцирования, 7 июля сообщается на сайте ABI.
REGNUM вчера в 23:47
Шоу-бизнес

Захарова рассказала о расслабляющем ее хобби

Известия 05:24
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
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Политика

Байден пообещал ввести ограничения на импорт из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая.
Газета.Ru вчера в 22:42
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
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Наука

Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности

Ученые выяснили, каких собак использовали сибиряки в древности Российские и канадские ученые изучили массу и силу укуса 119 собак из 28 археологических памятников Сибири и Дальнего Востока.
Tomsk.Ru вчера в 07:03
Футбол

Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»

Российский нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за "Сочи" в матче чемпионата России против "Зенита", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:35
Общество

Около 300 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Москве

Около 300 торжественных регистраций брака пройдет в московских отделах ЗАГС в День семьи, любви и верности.
Live24 02:34
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Политика

Блогер Шарий заявил, что офис Зеленского заказал его убийство

Известный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видеообращение на YouTube, в котором заявил, что администрация президента страны Владимира Зеленского якобы заказала его убийство.
Московский Комсомолец 03:54
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