Общество

РИА НовостиРИА Новости«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском. По оценке ведомства, общая сумма ущерба окружающей среде составила 147,7 миллиарда рублей: 147 миллиардов — вред водным ресурсам, 0,7 — почвам.
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«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива

РИА Новости06:19

Минприроды готово к обращению в суд «Норникеля» по сумме ущерба от аварии в Норильске

ТАСС05:28

В Минприроды прокомментировали позицию «Норникеля» по ущербу от ЧП

RT на русском05:24

У МосБиржи есть планы по расширению списка американских бумаг

Finam.Ru06:00

Минприроды готово к судебному иску «Норникеля»

Коммерсантъ06:01

Минприроды указало на обязанность «Норникеля» возместить ущерб от аварии

РБК05:29

Перспективы «Норильского никеля»

ПРАЙМ06:02
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Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики

Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
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Госпиталь МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 10 июля начнёт принимать пациентов

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Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
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