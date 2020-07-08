Общество
РИА Новости«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском. По оценке ведомства, общая сумма ущерба окружающей среде составила 147,7 миллиарда рублей: 147 миллиардов — вред водным ресурсам, 0,7 — почвам.
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Политика
Минобороны Чехии отказалось комментировать дело Сафронова
Минобороны Чехии сообщило, что не будет комментировать дело подозреваемого в России в государственной измене Ивана Сафронова.
RT на русском 06:37
Происшествия
Уставший от жизни в бегах лидер ОПГ «Татаринские» сел на девять лет
Верховный суд Татарстана приговорил одного из лидеров ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева, 15 лет скрывавшегося от следствия, к девяти годам колонии за похищение человека, незаконный оборот оружия и грабеж.
Lenta.ru 07:53
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
MedikForum.ru 03:19
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
В Турции прошли испытания российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".
Российская газета вчера в 04:41
Армия и оружие
Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ
Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатиры Виктора Коклюшкина.
CT news 06 июля в 15:46
Политика
Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом
Правительство Украины приняло решение прекратить действие меморандума с Россией о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, передает «112.ua».
Lenta.ru 07:55
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
«МБХ медиа» потребовало освободить Ивана Сафронова
"МБХ медиа" потребовало освободить Ивана Сафронова Издание "МБХ медиа" потребовало освободить журналиста Ивана Сафронова, проходящего по делу о госизмене.
Медиазона вчера в 10:26
Общество
Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму.
Piter.tv 06:50
Происшествия
Свидетель: аспирантка Ещенко командовала историком Соколовым
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве студентки Анастасии Ещенко, после совершения преступления принимал у себя гостей.
Вести.Ru 07:52
Политика
Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов
Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
Трех полицейских в Улан-Удэ заподозрили в избиении подростка
Следственный комитет России по Республике Бурятия возбудил уголовные дела в отношении трех полицейских из Улан-Удэ из-за применения «недозволенных методов дознания» в отношении подростка.
РБК вчера в 06:20
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики
Экс-солист MBAND Анатолий Цой 10 лет скрывал жену и детей от публики Напомним, что в середине апреля группа MBAND объявила о распаде после шести лет существования.
Вокруг ТВ вчера в 10:05
Общество
Госпиталь МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 10 июля начнёт принимать пациентов
Уральский меридиан 08:08
Шоу-бизнес
СМИ выяснили, что у Дмитрия Нагиева есть тайная дочь
Утверждается, что "тайную дочь" актера зовут Мира, и, хотя с ее матерью Нагиев не связан "штампиком в паспорте", ребенка он признал и даже дал девочке свою фамилию.
Российская газета 06:04
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Общество
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе
Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за истекшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
ИА Крыминформ вчера в 04:04
Наука
На Мадагаскаре нашли миниатюрного предка динозавров и птерозавров
Ученые назвали миниатюрного предка динозавров Kongonaphon kely (крошечный убийца жуков).
RuNews24.ru 02:01
Политика
Блогер Шарий утверждает, что офис Зеленского заказал его убийство
Видеоблогер и политик Анатолий Шарий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского заказал его убийство.
РИА Новости 06:16
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Происшествия
На Украине три человека погибли из-за лесных пожаров
На Украине три человека погибли в результате лесных пожаров в Луганской области.
Lenta.ru 02:09
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47