«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51%

РБК 5

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,2x. Выручка «Норильского никеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,71 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании сократилась в 168 раз — до 1,168 миллиарда рублей.