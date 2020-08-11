«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51%
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,2x. Выручка «Норильского никеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,71 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании сократилась в 168 раз — до 1,168 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
компании по международным стандартам.
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Коммерсантъвчера в 13:20