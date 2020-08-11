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«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51%

Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,2x. Выручка «Норильского никеля» по МСФО в первом полугодии выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 6,71 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании сократилась в 168 раз — до 1,168 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
 компании по международным стандартам.
Вести.Ruвчера в 09:25
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Вести.Ru

«Норникель» приготовил прибыль для покрытия ущерба экологии

Вести.Ruвчера в 09:25
Ведомости

«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

Ведомостивчера в 11:12
ПРАЙМ

«Норникель» ожидает итоги независимой экспертизы по аварии в Норильске к ноябрю

ПРАЙМвчера в 12:01
ТАСС

«Норникель» заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

ТАССвчера в 10:39
РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБКвчера в 09:51
Коммерсантъ

«Норникель» рассчитывает получить независимую оценку аварии на ТЭЦ-3 к ноябрю

Коммерсантъвчера в 13:20
Росбалт

У «Норникеля» рухнула полугодовая прибыль

Росбалтвчера в 08:45

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

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Газета.Ruвчера в 10:37
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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Трамп назвал многообещающими три американские вакцины от коронавируса

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Известия19:24
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Школы в Челябинской области начнут учебный год в обычном режиме

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ТАСС01:20
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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