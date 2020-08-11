«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51%
Показатель EBITDA «Норникеля» за первое полугодие снизился почти вдвое, составив 123,85 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. В связи с разливом топлива под Норильском расходы компании составили 2,1 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,2x.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
компании по международным стандартам.
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Коммерсантъвчера в 13:20