«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51%

РБК 5

Показатель EBITDA «Норникеля» за первое полугодие снизился почти вдвое, составив 123,85 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. В связи с разливом топлива под Норильском расходы компании составили 2,1 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,2x.