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«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51%

Показатель EBITDA «Норникеля» за первое полугодие снизился почти вдвое, составив 123,85 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. В связи с разливом топлива под Норильском расходы компании составили 2,1 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,2x.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
 компании по международным стандартам.
Вести.Ruвчера в 09:25
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Коммерсантъ

«Норникель» рассчитывает получить независимую оценку аварии на ТЭЦ-3 к ноябрю

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«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБКвчера в 09:51
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«Норникель» ожидает итоги независимой экспертизы по аварии в Норильске к ноябрю

ПРАЙМвчера в 12:01
ТАСС

«Норникель» заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

ТАССвчера в 10:39
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Вести.Ruвчера в 09:25
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PCR.newsвчера в 05:19
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Газета.Ru06:46
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REGNUM08:03
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