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Компания

«Норникель» отчитался о сокращении EBITDA на 51%

Показатель EBITDA «Норникеля» за первое полугодие снизился почти вдвое, составив 123,85 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. В связи с разливом топлива под Норильском расходы компании составили 2,1 миллиарда рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,2x.В источнике
С чего всё началось
"Норильский никель" в первом полугодии 2020 года получил чистую прибыль в 1,168 миллиарда рублей после резервирования 149,3 миллиарда рублей для возмещение ущерба от аварии в Норильске, как требовал Росприроднадзор, сообщается в финотчете
 компании по международным стандартам.
Вести.Ruвчера в 09:25
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Коммерсантъ

«Норникель» рассчитывает получить независимую оценку аварии на ТЭЦ-3 к ноябрю

Коммерсантъвчера в 13:20
Росбалт

У «Норникеля» рухнула полугодовая прибыль

Росбалтвчера в 08:45
ПРАЙМ

«Норникель» ожидает итоги независимой экспертизы по аварии в Норильске к ноябрю

ПРАЙМвчера в 12:01
ТАСС

«Норникель» заложил резерв в 149 млрд рублей на выплату ущерба от аварии под Норильском

ТАССвчера в 10:39
Вести.Ru

«Норникель» приготовил прибыль для покрытия ущерба экологии

Вести.Ruвчера в 09:25
РБК

«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

РБКвчера в 09:51
Ведомости

«Норникель» зарезервировал $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива топлива

Ведомостивчера в 11:12

Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам

Правительство Финляндии планирует ужесточить требования к прибывающим в страну туристам из-за неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации, заявили на пресс-брифинге министры кабмина.
Правительство Финляндии ужесточит требования к прибывающим туристам
РИА Новостивчера в 03:47
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Суд по делу Ефремова отложили на неделю из-за госпитализации актера

Из-за тяжелого физического состояния актера Михаила Ефремова, госпитализированного в реанимацию из здания Пресненского суда Москвы 11 августа, процесс по делу о смертельном ДТП отложили на неделю.
Газета.Ru05:34
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Инфекционный госпиталь на 360 мест построят в Ивановской области

Многофункциональный инфекционный госпиталь вместимостью на 360 мест для лечения больных коронавирусом построят с помощью МЧС России в Ивановской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости03:22
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Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Власти Минска оценили ущерб от беспорядков

Повреждения, причиненные объектам городского хозяйства Минска в результате массовых беспорядков, оцениваются в 500 тыс. белорусских рублей (по текущему официальному курсу — примерно $203,5 тыс.) Об этом заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщает БелТА.
РБК05:35
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUMвчера в 07:21
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Военные эксперты объяснили причины нападок на американцев в Сирии

Американские военные сталкиваются с рядом трудностей в Сирии, одна из них — это местные племена, совершающие постоянные атаки на военные базы и мобильные патрули, отмечает военный эксперт Юрий Лямин.
Народные новостивчера в 06:27
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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