Экономика

КомпанияКомпания«Норникель» поборется с «Роснефтью» за газовые месторождения Таймыра

Существует риск, что к 2038 году в Норильске на этом фоне возникнет дефицит газа, считает эксперт. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина выставить на аукцион Ушаковское, Дерябинское и Казанцевское месторождения.
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с чего всё началось

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»).
Ведомостивчера в 17:14

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«Норникель» попросил Минэнерго не лицензировать Ушаковское месторождение

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ГЛАС.RU04:13

«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Ведомостивчера в 17:14
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Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
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Общество

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Дарья Мороз вместе с дочерью Анной остановились в деревне Глушь в Гдовском районе и живут там уже четвертую неделю.
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Норильск
Город в России
Город краевого подчинения Красноярского края. Расположен на севере региона к югу от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея и в 1500 км севернее Красноярска, в 300 км к северу от Северного полярного круга, и в 2400 км от Северного полюса.
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